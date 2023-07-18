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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إعلان انضمامه للأهلي.. إمام عاشور ينشر فيديو له رفقة نجم الزمالك

امام عاشور
امام عاشور

نشر إمام عاشور مقطع فيديو خلال حسابه الشخصي انستجرام .

وظهر إمام عاشور خلال حضوره عيد ميلاد ابن محمد صبحي حارس مرمي نادي الزمالك.

 

أعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم إمام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

يأتي ذلك بعدما أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المدير الرياضي لـ ميتلاند عبر الموقع الرسمي لناديه "نشعر بالحزن لأننا لا نستطيع تعويض إمام عاشور، هو لاعب موهوب ذو مستقبل كبير".

وأنهى 

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الانتقالات الصيفية الأهلى الزمالك امام عاشور حسابه الشخصي

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