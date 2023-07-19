سفيرة البحرين تحضر مناقشة رسالة دكتوراه عن دور الأفلام الوثائقية في تشكيل قيم الانتماء الوطني

حضرت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث الإعلامي البحريني حازم خميس الشيخ، بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، بعنوان "دور الأفلام الوثائقية في تشكيل قيم الانتماء الوطني لدى الجمهور البحريني، دراسة تحليلية ميدانية".

وحصل الباحث حازم خميس الشيخ

على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالتبادل مع الجامعات والمراكز الأخرى.

كما حضر مناقشة الرسالة كل من السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون العربية والأمن القومي والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة هبة شاهين عميدة كلية الإعلام الرقمي بجامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة مي حمزة رئيسة قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، والعميد الركن فيصل بن حسن العجمى الملحق العسكرى لمملكة البحرين بالقاهرة، وخلود راشد مطر المستشارة الثقافية لمملكة البحرين بالقاهرة، والكاتب الصحفي هاني فاروق المستشار الإعلامي لسفارة مملكة البحرين بالقاهرة.

وأظهرت الدراسة ان أهم القضايا التي ركزت عليها الأفلام المأخوذة من التليفزيون البحريني تخص التنمية المستدامة كما تهدف جميع أفلام عينة الدراسة إلى توثيق الأحداث، بالإضافة إلى ان جميع أفلام عينة الدراسة كانت موجهة للجمهور العام.

واستهدفت الرسالة دراسة متطلبات الجمهور في الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن الانتماء الوطني.

وضمت الرسالة دراسات تهدف إلى تطور وارتقاء المحتوى الإعلامي في التلفزيون البحريني، واقترح الباحث مقترحات الدراسة التطبيقية والتي شملت العمل على تطوير أسلوب عرض الافلام الوثائقية وضرورة زيادة تحقيق التنوع في استخدام الوسائط السمعية البصرية في الانتاج، بالإضافة إلى التنوع في مصادر المعلومات وعرض المصدر للتأكيد على المصداقية والثقة إلى جانب ضرورة إنتاج الأفلام من قبل وزارة الإعلام.

كما أوصت الرسالة بالحرص على إنتاج أفلام وثائقية تعرض سيرة ذاتية الشخصيات وطنية وإنتاج أفلام وثائقية موجهة للجمهور، وتصوير لقطات خاصة بكل فيلم بهدف التنوع وعدم الاعتماد على الأرشيف، وكذلك استخدام أساليب جديدة في الاقناع والابتعاد عن نمط التعليق الخبري الذي أصبح ليس مشبعا بالنسبة للجمهور.

وقدم الباحث حازم الشيخ على هامش مناقشة رسالة الدكتوراة فيلما وثائقيا بمناسبة الاحتفال بمرور ٥٠ عاما على انطلاق البث التلفزيوني في مملكة البحرين، كنموذج تطبيقي لدراسته العلمية.

وتكونت لجنة المناقشة من كل من الأستاذ الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة صحيفة الوطن ورئيس شبكة قنوات DMC مناقشا، والأستاذة الدكتورة دينا فاروق أبو زيد أستاذ ووكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس مشرفا رئيسيا، والدكتورة شيرين عمر رئيس قسم الصحافة الأخبارية بكلية الإعلام جامعة عين شمس مشرفا مشاركا، والدكتورة شيماء عز الدين أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة عين شمس مناقشا.

والباحث حازم خميس الشيخ هو إعلامي بحريني، معد ومقدم برامج تلفزيونية بتلفزيون البحرين، قدم العديد من البرامج الرياضية والمنوعة بالإضافة إلى المشاركة في التغطيات الوطنية ونقل الاحداث المباشرة، خصوصا البرامج التي تحمل طابعا مختلفا، منها القضايا الاجتماعية والبرامج الرسمية.

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