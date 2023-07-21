أخبار الفن.. أول رد من حسن شاكوش حول علاقته بحورية فرغلي وتامر حسني يفتتح مهرجان العلمين غدا

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

يستعد عدد كبير من المطربين لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية مساء غدا الجمعة سواء داخل القاهرة او خارجها أو حتي فى بعض البلاد العربية.



طرح منذ قليل الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة تطبطب، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



الأغنية قام محمد رمضان بتصويرها منذ عدة أشهر لطرحها فى موسم الصيف، حيث أحدثت جدلا واسعا بعد طرح البرومو الخاص بها بسبب جرأة بعض المشاهد التى تجمع رمضان ببعض الفتيات بالاضافة إلى ظهورا عاريا فى أحد مشاهد الأغنية.



طرحت الشركة المنظمة لحفل نانسي عجرم وراغب علامة بالعلمين الجديدة التذاكر بأكثر من فئة عبر موقعهم الرسمي استعدادا لإقامة الحفل يوم 28 من شهر يوليو الجاري.





وجاءت أسعار التذاكر بأسعار متفاوته، وتأتي الفئة الأولى بمبلغ 35000 جنيه لعدد 10 أفراد، فيما تأتي الفئة الثانية بملغ 750 جنيها أما الفئة الثالثة بـ650 جنيها أما الفئة الرابعة والأخيرة بـ250 جنيها.



قررت المنتجة والإعلامية إسعاد يونس العودة للإنتاج مرة أخرى وتقديم مجموعة كبيرة من الأفلام مع كبار النجوم.



وبدأت إسعاد يونس خطة الإنتاج بفيلم عصابة عظيمة والتى تقوم ببطولته حاليا بجانب مؤدي المهرجانات عنبة والمخرج وائل إحسان، وتم تحديد موسم رأس السنة الجديدة لطرح الفيلم.



نفى مؤدي المهرجان حسن شاكوش أى علاقة تجمعه بالفنانة حورية فرغلي على المستوى الشخصي، مؤكدا أنها مجرد صديقة وزميلة عمل فقط.



طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة ملك السهر عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وحققت الأغنية ما يقرب من 100 ألف مشاهدة فقط خلال 24 ساعة وهو رقم ضئيل جدا بالنسبة للأرقام التى يحققها رمضان مع طرح أى أغنية جديدة على صفحته.



طرحت الشركة المنظمة لحفل كايروكي بالمنارة بمنطقة التجمع الخامس تذاكر إضافية لحفلتي يوم 27 و29 يوليو.



وجاءت هذه الخطوة نظرا للاقبال الكبير على الحفلتي وسرعة نفاد جميع التذاكر بعد طرحها بساعات.



وكتبت الشركة المنظمة على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: نظراً للإقبال الكبير على تذاكر cairokee النسخة الخامسة، تم فتح عدد محدود لتذاكر Regular لحفلتي يوم الخميس ٢٧ يوليو و يوم السبت ٢٩ يوليو.

طرح الفنان محمد حماقي، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “لمون نعناع” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”

أغنية لمون نعناع، كلمات الشاعر الغنائي فلبينو أحمد، ومن توزيع أحمد طارق يحيي.

