عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. أول رد من حسن شاكوش حول علاقته بحورية فرغلي وتامر حسني يفتتح مهرجان العلمين غدا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

 

تامر حسني يفتتح مهرجان العلمين.. كل ماتريد معرفته عن حفلات الجمعة

 

يستعد عدد كبير من المطربين لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية مساء غدا الجمعة سواء داخل القاهرة او خارجها أو حتي فى بعض البلاد العربية.
 

 

تطبطب.. محمد رمضان يطرح الأغنية الثانية لموسم الصيف

 

طرح منذ قليل الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة تطبطب، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية قام محمد رمضان بتصويرها منذ عدة أشهر لطرحها فى موسم الصيف، حيث أحدثت جدلا واسعا بعد طرح البرومو الخاص بها بسبب جرأة بعض المشاهد التى تجمع رمضان ببعض الفتيات بالاضافة إلى ظهورا عاريا فى أحد مشاهد الأغنية.
 

بـ3500 جنيه.. طرح تذاكر حفل راغب علامة ونانسي عجرم بمهرجان العلمين

 

طرحت الشركة المنظمة لحفل نانسي عجرم وراغب علامة بالعلمين الجديدة التذاكر بأكثر من فئة عبر موقعهم الرسمي استعدادا لإقامة الحفل يوم 28 من شهر يوليو الجاري.


وجاءت أسعار التذاكر بأسعار متفاوته، وتأتي الفئة الأولى بمبلغ 35000 جنيه لعدد 10 أفراد، فيما تأتي الفئة الثانية بملغ 750 جنيها أما الفئة الثالثة بـ650 جنيها أما الفئة الرابعة والأخيرة بـ250 جنيها.
 

 

إسعاد يونس تعود للإنتاج بـ5 أفلام وتقدم جزءا ثانيا من أشهر أعمالها

 

قررت المنتجة والإعلامية إسعاد يونس العودة للإنتاج مرة أخرى وتقديم مجموعة كبيرة من الأفلام مع كبار النجوم.

وبدأت إسعاد يونس خطة الإنتاج بفيلم عصابة عظيمة والتى تقوم ببطولته حاليا بجانب مؤدي المهرجانات عنبة والمخرج وائل إحسان، وتم تحديد موسم رأس السنة الجديدة لطرح الفيلم.
 

 

احترموا رغبتي.. أول رد من حسن شاكوش حول علاقته بحورية فرغلي

 

نفى مؤدي المهرجان حسن شاكوش أى علاقة تجمعه بالفنانة حورية فرغلي على المستوى الشخصي، مؤكدا أنها مجرد صديقة وزميلة عمل فقط.
 

ملك السهر | مفاجأة صادمة بشأن أغنية محمد رمضان

 

 

طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة ملك السهر عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحققت الأغنية ما يقرب من 100 ألف مشاهدة فقط خلال 24 ساعة وهو رقم ضئيل جدا بالنسبة للأرقام التى يحققها رمضان مع طرح أى أغنية جديدة على صفحته.
 

 

نظرا للإقبال الكبير.. طرح تذاكر إضافية لحفل كايروكي بالتجمع الخامس

 

طرحت الشركة المنظمة لحفل كايروكي بالمنارة بمنطقة التجمع الخامس تذاكر إضافية لحفلتي يوم 27 و29 يوليو.

وجاءت هذه الخطوة نظرا للاقبال الكبير على الحفلتي وسرعة نفاد جميع التذاكر بعد طرحها بساعات.

وكتبت الشركة المنظمة على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: نظراً للإقبال الكبير على تذاكر cairokee  النسخة الخامسة، تم فتح عدد محدود لتذاكر Regular لحفلتي يوم الخميس ٢٧ يوليو و يوم السبت ٢٩ يوليو.

 

حماقي يطرح أغنيته الجديدة لمون نعناع

 

طرح الفنان محمد حماقي، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “لمون نعناع” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”

 أغنية لمون نعناع، كلمات الشاعر الغنائي فلبينو أحمد، ومن توزيع أحمد طارق يحيي. 
 

 

قسم الفن اخبار الفن محمد حماقي حسن شاكوش حورية فرغلي طليقة حسن شاكوش تامر حسني حفلات الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

رمضان صبحي مستعد للاعتذار|إعلامي يفجر مفاجأة عن عودة نجم بيراميدز للأهلي

أول تعليق من مرتضى منصور على شائعة مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو

الأحد المقبل.. درجات الحرارة تصدم المصريين وهذا موعد انكسار الموجة

إمام عاشور فضّل الأهلي على الزمالك | مؤتمر طارئ لـ مرتضى منصور

بعد تمديد عقده .. رسالة نارية من أفشة للنادي الأهلي

يتبقى توقيع العقود.. أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي القادمة

احترموا رغبتي.. أول رد من حسن شاكوش حول علاقته بحورية فرغلي

موضوعات متعلقة

تامر حسني يفتتح مهرجان العلمين.. كل ماتريد معرفته عن حفلات الجمعة

تطبطب.. محمد رمضان يطرح الأغنية الثانية لموسم الصيف

بـ3500 جنيه.. طرح تذاكر حفل راغب علامة ونانسي عجرم بمهرجان العلمين

إسعاد يونس تعود للإنتاج بـ5 أفلام وتقدم جزءا ثانيا من أشهر أعمالها

مروة ناجى تطرح "أبو الغضب" وتخص الرجال بــ "فك التكشيرة"

طرح البوستر الرسمي لفيلم فوي فوي

وائل إحسان يبدأ التحضير لـ"عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس وعنبة

أول أغسطس.. محمد هنيدي يحتفل بالعرض الخاص لمرعي البريمو

ترشيحاتنا

تفاصيل مرعبة في قضية فقأ عين ممرضة بمستشفى شبرا العام | فيديو

إلى أين وصل تطوير وتوسعة المجرى الملاحي لقناة السويس؟.. تفاصيل

المريخ الأحمر والزهرة كوكب الحب والجمال يلمعان فى سماء مصر

الصلاة على النبي يوم الجمعة.. ماذا يحدث لمن كررها 100 مرة؟

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام زيزو للأهلي

أمين عام التعاون الخليجي يدين استمرار الاستفزازات وتدنيس المصحف في السويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحافظ على سرية بياناتك.. ياسمين عز تكشف مزايا الزواج من موظفة البنك

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. كواليس إلغاء حفل ترافيس سكوت «الغامضة» في مصر

تجنب استغلال البائعين.. طريقة مبتكرة لتقشير التين الشوكي بسهولة

منزل بـ10 ملايين دولار.. أراضي وعقارات عالم الميتافيرس الافتراضي للبيع بأرقام خيالية

فيديو

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

مروة صبري تهاجم عارفة عبد الرسول بسبب “زرار البنطلون”: أحفادك يقولوا ايه

أراهم ما أفزعهم فهربوا ..مقطع فيديو للصوص يهاجمون سائق أجرة

استكماله غدا .. انقطاع التيار الكهربائي على المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور رئيس الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ