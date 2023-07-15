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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. هنيدي يرد على مخرج شهير اتهمه بتعاطي المخدرات.. التفاصيل الكاملة لاعتصام هيوليوود

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية..


بهاء سلطان يتألق في حفل المنصورة بأجمل أغانيه

 

أحيا النجم بهاء سلطان حفلا غنائيا ضخما في مارينا دلتا بالمنصورة وسط حضور الآلاف من الحضور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم بهاء خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور منها "تعالي ادلعك، ياتري، براحة يا شيخة" وغيرها من الأغاني. 

 

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

 

رد الفنان محمد هنيدي لأول مرة، على تصريحات المخرج جمال عبد الحميد، وذلك في حواره لإحدي البرامج التليفزيونية. 

جاء رد محمد هنيدي علي تصريحات المخرج جمال عبد الحميد الذي قال فيها أن شريهان تدخلت بعد تعرض هنيدي للاغماء اثناء تصويره إحدي الاعمال الدرامية معها وكان هو يتولي اخراجها، حيث تم نقله الي المستشفي واصرت شريهان علي الذهاب معه ، كما انها تدخلت لدي الطبيب حتي لا يستدعي الشرطة ، بعدما قتا تعرض للإغماء بسبب تناوله شيء يودي الي ذلك . 

 

اعتصام هوليوود.. إلغاء العرض الخاص لفيلم Oppenheimer في أمريكا

 

قرر فريق عمل فيلم Oppenheimer إلغاء العرض الخاص للفيلم في أمريكا بسبب اعتصام هوليوود ، والذي أصاب الصناعة بشكل كامل .    

 

وكان قد حضر أبطال فيلم Oppenheimer العرض الخاص في باريس، وانسحبوا جميعا من عرض لندن بعد التقاط الصور أمام الكاميرا تضامنا مع اعتصام نجوم هوليوود الذي انطلق منذ ساعات عقب فترة طويلة من اعتصام الكتاب والاحتجاجات المستمرة بسبب الأجور وتعنت الاستوديوهات. 

 


أروي جودة وكمال أبو رية ينضمان لـ نعمة الأفوكاتو

 

تعاقدت الفنانة اروي جودة علي المشاركة في بطولة مسلسل  نعمة الافوكاتو  ، والذي من المقرر ان يتم عرضه خلال شهر رمضان القادم .

كما تعاقد الفنان كمال أبو ريه للمشاركة في بطولة العمل والذي من المقرر ان يشارك في بطولته كل من مي عمر واروي جودة وسلوي عثمان وأحمد زاهر ومن إخراج محمد سامي ، وتدور أحداثه في اطار 15 حلقة.

 

في ذكري ميلاد سراج منير.. تزوج ميمي شكيب وباع البيت بسبب الإفلاس

 

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان سراج منير والذي يعتبر أحد من أهم الممثلين في تاريخ السينما المصرية ، اذ انه مواليد عام 1904. 
 

حيث شارك سراج منير خلال مسيرته في 138 عملًا فنيًا بين السينما والمسرح، وأخرج 5 مسرحيات كان آخرها "اللي يعيش يا ما يشوف" في سنة 1956.

 

مشيرة إسماعيل: الكرملين أهم مسرح وقفت عليه.. وكوريا الشمالية تمتلك أعظم اوبرا

 

كشفت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل عن أهم المسارح التي قدمت علي خشبتها الاستعراضات اثناء مشاركتها في الفرقة القومية .

وقالت مشيرة إسماعيل في تصريحات خاصة لـ صدي البلد :بالتأكيد مسرح الكرملين من أهم المسارح التي وقفت علي خشبتها  فهو “مهول” .

 

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بعد انضمام نقابة الممثلين للكتاب .. التفاصيل الكاملة لاعتصام هوليو

 

وافقت نقابة الممثلين في هوليود علي الانضمام الي كتاب السيناريو ، في الاعتصام الجاري حاليا ، وذلك بعد ان تعطلت المفاوضات بشان توقيع عقود جديدة بين الاستديوهات وخدمات البحث .

وبعد هذا الاضراب هو الأقوى منذ ما يقرب من 60 عاما ، وقد تعطل تصوير المسلسلات بشكل كامل بعد انضمام نقابة الممثلين الي الكتاب .

 

 

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