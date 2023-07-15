بهاء سلطان يتألق في حفل المنصورة بأجمل أغانيه

أحيا النجم بهاء سلطان حفلا غنائيا ضخما في مارينا دلتا بالمنصورة وسط حضور الآلاف من الحضور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم بهاء خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور منها "تعالي ادلعك، ياتري، براحة يا شيخة" وغيرها من الأغاني.

وطرح الفنان بهاء سلطان، مؤخرًا، أحدث أغنياته التى تحمل اسم "كدابة" من كلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقى أمير محروس، كما طرح أيضا أغنية "البيت وحش" على "يوتيوب"، ضمن أغنيات فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى ويسرا اللوزى، والأغنية من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمرو.

وكانت قد طرحت شركة روتانا للإنتاج الموسيقي أغنية جديدة لـ المطرب بهاء سلطان بعنوان بثانية ولع، وذلك تزامنًا مع موسم صيف 2023.

ونشرت شركة روتانا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيديو لـ أغنية بثانية ولع الجو ولع للمطرب بهاء سلطان، إذ علقت: جديد النجم بهاء سلطان، بثانية ولع، الجو مولع، كلمات باسم عادل، ألحان محمد يحيى.