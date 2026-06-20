ركلات في البطن وصرخات.. بائع متجول يعتدي على فتيات في شارع فيصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة اعتداء أثارت حالة من الغضب، حيث ظهر بائع متجول وهو يعتدي على مجموعة من الفتيات في شارع ضياء بمنطقة فيصل، وسط صرخات واستغاثات من المتواجدات بالمكان.

فيديو متداول عبر فيسبوك

وأظهر الفيديو المتداول قيام البائع بتوجيه ركلات بالقدم إلى عدد من الفتيات، قبل أن يتدخل عدد من المواطنين في محاولة لاحتواء الموقف وإنهاء الاشتباك.

وأثار المقطع تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب عدد من المستخدمين بسرعة فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسبب فيها، فيما لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية توضح ملابسات الحادث أو نتائجه.