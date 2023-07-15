في ذكري ميلاد سراج منير.. تزوج ميمي شكيب وباع البيت بسبب الإفلاس

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان سراج منير والذي يعتبر أحد من أهم الممثلين في تاريخ السينما المصرية ، اذ انه مواليد عام 1904.



حيث شارك سراج منير خلال مسيرته في 138 عملًا فنيًا بين السينما والمسرح، وأخرج 5 مسرحيات كان آخرها "اللي يعيش يا ما يشوف" في سنة 1956.

سراج منير

ولد سراج منير في 15 يوليو ، ونشأ في حي شبرا، بالقاهرة، ودرس الطب، ثم هجره؛ لممارسة الفن، حيث سافر “ سراج ” في البداية إلى ألمانيا بعدما أرسلته عائلته إلى ألمانيا لدراسة الطب، نظرا لقلة المبلغ الذي ترسله له أسرته في ألمانيا، بحث سراج منير عن مصدر آخر يزيد به دخله أثناء الدراسة، عندها تعرف في أحد النوادي على مخرج ألماني سهل له العمل في السينما الألمانية مقابل مرتب ثابت.

استطاع أن يظهر في بعض الأفلام الألمانية الصامتة، وبالتالي صرفه عمله الجديد عن دراسة الطب، فهجرها لدراسة السينما، وهو ما تسبب في وفاة والده بعد تعرضه لصدمة من الخبر .

وفي ألمانيا التقى سراج منير بالفنان محمد كريم، حيث درسا الإخراج السينمائي معًا، وبعد عام واحد في برلين، انتقل إلى ميونخ حيث كان يوجد أكبر مسرح في ألمانيا، وكان معه في تلك الفترة الفنان فتوح نشاطي.

سراج منير

وبمجرد عودة سراج منير الى مصر، قامت أسرته بطرده من المنزل بعد ان هجر مهنة الطب , إلا أنه عمل بعد ذلك مترجمًا , ولم يستمر طويلًا فى هذا الأمر ليقوم بعد ذلك باحتراف مهنة التمثيل فى مصر ، إذ شارم في فيلم أولاد الذوات وهو أول فيلم مصري ناطق ، وقدم أعمالا كثيرة على المسرح حتى أصبح أشهر ممثل مسرحي وحقق من خلاله مجدا وشهرة كبيرة.

سراج منير كان عاشقا للفن ، فلم يكتفي بكونه ممثلا ، ولكن قام بدخول مجال الإنتاج ، حيث اتجه الي انتاج فيلم حكم قراقوش الذي بلغت ميزانيته 40 ألف جنيه، بينما لم تتجاوز إيراداته 10 آلاف جنيه.

ميمي شكيب

اضطر إلى رهن الفيلا التي بناها ليتزوج فيها من الفنانة ميمي شكيب التي كانت زوجته لمدة 15 عاما، وتعرض لأزمة صحية رهيبة بسبب هذه الخسارة.