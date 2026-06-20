قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ديشامب يوجه رسائل هامة للاعبي فرنسا قبل مواجهة العراق بكأس العالم
علي عوف يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن إنتاج أدوية الأورام والأنسولين محليًا
تعرف على أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق
قد تستمر لعام.. طاقة الشيوخ: أسعار البترول سترتفع من جديد وتسجل 100 دولار للبرميل
تشكيل الأفيال لمواجهة ألمانيا.. عماد ديالو يقود الهجوم وكيسيه على رأس الكتيبة الإيفوارية
مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف تفاصيل مقتل 4 عسكريين في حادث الدبابة
نزل 5 جنيهات تاني.. الذهب يتراجع في تعاملات مساء اليوم
سي بي إس نيوز: جروسي يقود محادثات الملف النووي.. وعراقجي وقاليباف يمثلان إيران في سويسرا
الأرصاد: طقس حار في الأسبوع الأول من الصيف وتحذيرات لطلاب الثانوية العامة
تفتيش المنشآت النووية مقابل الأموال المجمدة.. واشنطن تطرح أول شروطها على طهران
مصر تحافظ على المنابر .. أحمد موسى : محمد مختار جمعة قطع رجال الإخوان من فوقها
غلق هرمز بعد توقيع مذكرة التفاهم| ماذا يدور داخل طهران؟.. أستاذ دراسات إيرانية يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأفيال لمواجهة ألمانيا.. عماد ديالو يقود الهجوم وكيسيه على رأس الكتيبة الإيفوارية

منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار
حسن العمدة

أعلن المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، إيمرس فاي، التشكيل الرسمي لمنتخب "الأفيال" استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب ألمانيا لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026. 

ويدخل المنتخب الإيفواري اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا في الجولة الافتتاحية، ساعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى الدور المقبل. 
 

تشكيل كوت ديفوار لمواجهة ألمانيا

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: جيسلان كونان، إيمانويل أجبادو، أوديلون كوسونو، ويلفريد سينجو.

خط الوسط: إبراهيم سانجاري، فرانك كيسيه، كريست أولاي.

خط الهجوم: يان ديوماندي، أنجي يوان بوني، أماد ديالو.

كوت ديفوار منتخب ألمانيا كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026

بعد قرار رفع الفائدة.. مميزات شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026 من البنك الأهلي

امتحانات الثانوية

حقيقة قطع الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة 2026 | اعرف القصة

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

روعة البيان من القرآن.. أسرار الإعجاز البلاغي في طوفان سيدنا نوح.. القصة تؤكد أن النجاة عند الله بالإيمان.. فهم دلالات اللغة يحمي من الخطأ

حبس 3 متهمين في واقعة "فتاة عربية القهوة".. وشاهدة عيان: هدير لفظت أنفاسها أمام عيني

ماتت قدام عيني.. شاهدة تروي كواليس اللحظات الأخيرة من وفاة فتاة عربية القهوة

«هدير رحلت وهي تعد فنجان قهوة».. تفاصيل مأساة فتاة عربية المشروبات بحدائق الأهراموالشهود تكشف مفاجآت جديدة

عقوبات صادمة.. قانون الطفل يغير مصير المتورطين في حادث فتاة سيارة القهوة

بالصور

إنجاز جديد.. أحمد سعد أول فنان عربي يحيى حفلا كامل العدد على مسرح الأوسكار

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هل يساعد البوتاسيوم على النوم؟.. دراسة تربط بين العشاء وتقليل الأرق

كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟
كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟
كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟

قوية ومغذية.. وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر بخطوات بسيطة

طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه

افتتاح مسجدين بالشرقية بتكلفة 11 مليون جنيه | صور

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

فيديو

الشهيد العقيد محمد هارون

حكاية بطل | قصة استشهاد صائد التكفيريين العقيد محمد هارون

ياسمين علي

ياسمين تغني عن وجع الفراق بـ أعراض انسحابه .. وكليب سينمائي في لبنان

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد