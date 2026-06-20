تشكيل الأفيال لمواجهة ألمانيا.. عماد ديالو يقود الهجوم وكيسيه على رأس الكتيبة الإيفوارية

أعلن المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، إيمرس فاي، التشكيل الرسمي لمنتخب "الأفيال" استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب ألمانيا لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب الإيفواري اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا في الجولة الافتتاحية، ساعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى الدور المقبل.



تشكيل كوت ديفوار لمواجهة ألمانيا

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: جيسلان كونان، إيمانويل أجبادو، أوديلون كوسونو، ويلفريد سينجو.

خط الوسط: إبراهيم سانجاري، فرانك كيسيه، كريست أولاي.

خط الهجوم: يان ديوماندي، أنجي يوان بوني، أماد ديالو.