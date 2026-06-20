قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سي بي إس نيوز: جروسي يقود محادثات الملف النووي.. وعراقجي وقاليباف يمثلان إيران في سويسرا
الأرصاد: طقس حار في الأسبوع الأول من الصيف وتحذيرات لطلاب الثانوية العامة
تفتيش المنشآت النووية مقابل الأموال المجمدة.. واشنطن تطرح أول شروطها على طهران
مصر تحافظ على المنابر .. أحمد موسى : محمد مختار جمعة قطع رجال الإخوان من فوقها
غلق هرمز بعد توقيع مذكرة التفاهم| ماذا يدور داخل طهران؟.. أستاذ دراسات إيرانية يجيب
جاكبو يضرب السويد بهدفين متتاليين لهولندا بكأس العالم
أحمد موسى: مفيش حد بيتكلم عن غزة..و مصر الدولة الوحيدة اللي بتقدم الدعم للقطاع
مسؤول إسرائيلي: «وقف النار مقابل وقف النار» مبدأنا على الجبهة اللبنانية
مقتل قائد الكتيبة الإسرائيلية المتهمة بقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب
نجم مانشستر يونايتد ينتقل إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي
قيادي حزبي لبناني: الضغط الأمريكي وحده قادر على كبح نتنياهو ومنع انهيار التفاهمات الإقليمية
ناقد رياضي يكشف رسالة إبراهيم حسن له.. ويؤكد: الفوز على نيوزيلندا يقربنا من دور الـ 32
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جاكبو يضرب السويد بهدفين متتاليين لهولندا بكأس العالم

جاكبو
جاكبو

نجح كودي جاكبو في تسجيل هدفين متتالين لصالح منتخب هولندا في مرمى نظيره منتخب السويد لتصبح النتيجة 4-0 للطواحين الهولندية، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس العالم 2026.

وسجل جاكبو الهدفين في الدقيقتين 47 و53 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 4-0 لهولندا.

وسجل بريان بروبي هدفي منتخب هولندا الأول والثاني في الدقيقتين 6 و17 من انطلاق المباراة.

تشكيل المنتخبين

كشف رونالد كومان، المدير الفني لـ منتخب هولندا، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة السويد، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس العالم 2026.

ويأتي الطواحين في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السادسة، برصيد نقطة، فيما يمتلك المنتخب السويدي 3 نقاط، بالمرتبة الأولى.

التغيير الوحيد في تشكيل الطواحين عن مواجهة اليابان هو مشاركة بريان بروبي بدلًا من كريسينسيو سامرفيل.

تشكيل هولندا في مواجهة السويد

حراسة المرمى: بارت فيربروجين

خط الدفاع: ميكي فان دي فين، فيرجيل فان دايك، يان باول فان هيكي، دينزل دومفريس.

خط الوسط: تياني راندرز، فرينكي دي يونج، ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: دونيل مالين، كودي جاكبو، بريان بروبي.

تشكيل السويد في مواجهة هولندا

حراسة المرمى: كريستوفر نوردفيلت.

خط الدفاع: جوستاف لاجربيلكي، فيكتور ليندلوف، إيزاك هين، جابرييل جودموندسون، ألكسندر بيرنهاردسون.

خط الوسط: بينجامين نيجرين، جيسبر كارلستروم، ياسين العياري.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك، فيكتور جيوكيريس.

يُذكر أن المنتخب الهولندي كان قد تعادل مع اليابان، في الجولة الأولى، بهدفين مقابل هدفين، فيما تجاوز منتخب السويد نظيره تونس بنتيجة 5-1.

منتخب هولندا منتخب السويد كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

حادث دهس بائعة الشاي بحدائق الاهرام

من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026

بعد قرار رفع الفائدة.. مميزات شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026 من البنك الأهلي

امتحانات الثانوية

حقيقة قطع الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة 2026 | اعرف القصة

ترشيحاتنا

الفنان شريف الدسوقي مع أوركيد سامي

شريف الدسوقي يكشف لصدى البلد كواليس دوره في فيلم القصص

صفوة

صفوة : خضعت لجراحة دقيقة فى الظهر قبل التصوير.. والتعاون مع عمرو سعد كان أمنية وتحققت.. والتمثيل هدفى منذ البداية | تقرير

مروة ناجي ميادة الحناوي

مروة ناجي بعد لقاء ميادة الحناوي في موازين : حلم تحقق

بالصور

إنجاز جديد.. أحمد سعد أول فنان عربي يحيى حفلا كامل العدد على مسرح الأوسكار

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هل يساعد البوتاسيوم على النوم؟.. دراسة تربط بين العشاء وتقليل الأرق

كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟
كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟
كيف يساعد البوتاسيوم على تحسين النوم؟

قوية ومغذية.. وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر بخطوات بسيطة

طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه
طرق طبيعية لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقطه

افتتاح مسجدين بالشرقية بتكلفة 11 مليون جنيه | صور

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

فيديو

الشهيد العقيد محمد هارون

حكاية بطل | قصة استشهاد صائد التكفيريين العقيد محمد هارون

ياسمين علي

ياسمين تغني عن وجع الفراق بـ أعراض انسحابه .. وكليب سينمائي في لبنان

جوناثان ديفيد لقاء كندا وقطر

4 أرقام قياسية في لقاء كندا وقطر.. ليلة لن ينساها الكنديون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد