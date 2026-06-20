جاكبو يضرب السويد بهدفين متتاليين لهولندا بكأس العالم

نجح كودي جاكبو في تسجيل هدفين متتالين لصالح منتخب هولندا في مرمى نظيره منتخب السويد لتصبح النتيجة 4-0 للطواحين الهولندية، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس العالم 2026.

وسجل جاكبو الهدفين في الدقيقتين 47 و53 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 4-0 لهولندا.

وسجل بريان بروبي هدفي منتخب هولندا الأول والثاني في الدقيقتين 6 و17 من انطلاق المباراة.

تشكيل المنتخبين

كشف رونالد كومان، المدير الفني لـ منتخب هولندا، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة السويد، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس العالم 2026.

ويأتي الطواحين في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السادسة، برصيد نقطة، فيما يمتلك المنتخب السويدي 3 نقاط، بالمرتبة الأولى.

التغيير الوحيد في تشكيل الطواحين عن مواجهة اليابان هو مشاركة بريان بروبي بدلًا من كريسينسيو سامرفيل.

تشكيل هولندا في مواجهة السويد

حراسة المرمى: بارت فيربروجين

خط الدفاع: ميكي فان دي فين، فيرجيل فان دايك، يان باول فان هيكي، دينزل دومفريس.

خط الوسط: تياني راندرز، فرينكي دي يونج، ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: دونيل مالين، كودي جاكبو، بريان بروبي.

تشكيل السويد في مواجهة هولندا

حراسة المرمى: كريستوفر نوردفيلت.

خط الدفاع: جوستاف لاجربيلكي، فيكتور ليندلوف، إيزاك هين، جابرييل جودموندسون، ألكسندر بيرنهاردسون.

خط الوسط: بينجامين نيجرين، جيسبر كارلستروم، ياسين العياري.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك، فيكتور جيوكيريس.

يُذكر أن المنتخب الهولندي كان قد تعادل مع اليابان، في الجولة الأولى، بهدفين مقابل هدفين، فيما تجاوز منتخب السويد نظيره تونس بنتيجة 5-1.