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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

محمد هنيدي
محمد هنيدي

رد الفنان محمد هنيدي لأول مرة، على تصريحات المخرج جمال عبد الحميد، وذلك في حواره لإحدي البرامج التليفزيونية. 

جاء رد محمد هنيدي علي تصريحات المخرج جمال عبد الحميد الذي قال فيها أن شريهان تدخلت بعد تعرض هنيدي للاغماء اثناء تصويره إحدي الاعمال الدرامية معها وكان هو يتولي اخراجها، حيث تم نقله الي المستشفي واصرت شريهان علي الذهاب معه ، كما انها تدخلت لدي الطبيب حتي لا يستدعي الشرطة ، بعدما قتا تعرض للإغماء بسبب تناوله شيء يودي الي ذلك . 

 

وقال محمد هنيدي : كلنا في حاجة من الاستغراب والصمت بسبب التصريحات دي، شيء غير مفهوم، وإحنا ناس مش صغيرين علشان نرد على بعض في حاجات فاضية، ونتكلم عن أشياء حصلت من 40 سنة، كان موقف مش ظريف".

وتابع محمد هنيدي : "التسامح حاجة مريحة جدا لكن لها حدود، وكله كلام فاضي في الآخر".

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هنيدي وعادل إمام : 

 

وكان قد أكد النجم محمد هنيدي، أنه رفض قبل ذلك دور في فيلم للزعيم عادل إمام، قائلا: حدث ورفضت دور في أحد الأفلام عقب فيلم "بخيت وعديلة"، وكان دور تاني ولم أكن مرحبا به.

وأوضح محمد هنيدي ، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن لقائه مع الزعيم عادل إمام لإبلاغه رفضه للدور لم يستغرق دقيقتين، مؤكدا أن علاقته بالفنان عادل إمام جيدة وليس هناك خلاف معه.

وتابع: كنت أريد أن ارتب له مفاجأة في عيد ميلاده الأخير لكن لم أنتهي من ترتيبها، حيث إنه كان يريد الذهاب إلى منزله، مشددًا على أنه يريد الذهاب إلى منزل الفنان عادل إمام وسيرتب لهذا اللقاء.

محمد هنيدي المخرج جمال عبد الحميد النجم محمد هنيدي الفنان محمد هنيدي جمال عبد الحميد شاشة القاهرة والناس

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