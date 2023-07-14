اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

حل نجم الكوميديا محمد هنيدي، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم٫ ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس”.

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ورد هنيدي خلال اللقاء لأول مرة على اتهامه بالتنمر بسبب بعض الإفيهات المستخدمة في أفلامه، كما كشف رأيه في عودة بعض الفنانات المعتزلات للفن.

كشف نجم الكوميديا محمد هنيدي، عن تعرضه لمحاربة البعض في بداية عمله بالمجال الفني، مؤكد أنه تعرض للانتقاد ولكن كان يرد بالصمت والعمل.

أكد النجم محمد هنيدي، أن أفيهاته فيما قدمه من أفلام وأعمال فنية ليست تنمرا، موضحا أنه لم يكن في هذا التوقيت وجود لفكرة التنمر وهذه الأشياء السلبية التي ظهرت مؤخرا مع السوشيال ميديا.