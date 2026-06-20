مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف تفاصيل مقتل 4 عسكريين في حادث الدبابة

صرّح مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي بأن حادثة انفجار الدبابة التي أسفرت عن مقتل المقدم دور بن سيمون، قائد الكتيبة 52، نتجت عن هجوم خارجي.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المسؤول قوله إن الهجوم نُفذ إما بواسطة طائرة مسيّرة أو صاروخ مضاد للدبابات، مستبعدًا فرضية وقوع حادث عرضي.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل المقدم دور بن سيمون، قائد الكتيبة 52، والرقيب أول يوآف كلاين (21 عامًا)، وهو مقاتل في سلاح المدرعات بالكتيبة نفسها، إضافة إلى مقاتلين آخرين لم تُكشف هويتهما بعد.

من جهة أخرى، أعلن الجيش مقتل الرقيب أول نير بن آري (21 عامًا)، وهو مقاتل في وحدة "ماجلان"، في هجوم بطائرة مسيّرة في جنوب لبنان الليلة الماضية.