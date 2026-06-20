غلق هرمز بعد توقيع مذكرة التفاهم| ماذا يدور داخل طهران؟.. أستاذ دراسات إيرانية يجيب

كشف الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن إيران أغلقت مضيق هرمز بالفعل منذ قليل ردًا على الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الموضوع أعمق من المضيق وهناك أزمة داخلية في إيران بعد رسالة المرشد.

وأكد الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن رسالة المرشد جعلت بعض قيادات الحرس الثوري والمتشددين في إيران معارضين للتفاوض مع أمريكا وتوقيع مذكرة التفاهم معها.

وأوضح أن اتخاذ القرار في إيران معقد جدًا؛ لأنه من المفترض أن يصدر عن المرشد ولكن يتم إشراك مؤسسات مختلفة ولذلك اتخاذ قرار يأخذ وقتًا طويلا، وأحيانا يتبعه بعض المشاكل؛ نتيجة وجود تيارات متعددة ومتشددة.

وأضاف الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن هناك ضغط يمارس على فريق التفاوض في الداخل الإيراني وعلى رأسهم عراقجي وقاليباف.

وأشار إلى أن إيران أعلنت حجم خسائرها من الحرب الأخيرة والتي وصلت إلى 300 مليار دولار، موضحًا أن طهران اشترطت الحصول على 6 مليارات دولار قبل الدخول في المفاوضات.

وواصل الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن هذه الأموال سيحصل عليها الحرس الثوري ولن تذهب إلى مؤسسات الدولة الإيرانية.