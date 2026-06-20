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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شريف الدسوقي يكشف لصدى البلد كواليس دوره في فيلم القصص

الفنان شريف الدسوقي مع أوركيد سامي
الفنان شريف الدسوقي مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

كشف الفنان شريف الدسوقي ، عن كواليس مشاركته في فيلم "القصص"،  مشيرًا إلى أنه يقدم شخصية تحمل العديد من التفاصيل الإنسانية المرتبطة بفترة تاريخية مهمة 

وقال شريف الدسوقي في تصريح خاص لموقع صدى البلد إنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية "مرعي"، وهي شخصية تعيش في فترة الستينيات، حيث يتناول العمل طبيعة العلاقات الأسرية وتأثرها بالشأن العام والأحداث  في ذلك الوقت، مؤكدًا أن الفيلم يسلط الضوء على تفاصيل إنسانية واجتماعية ثرية من خلال مجموعة من الشخصيات المتنوعة.

وأضاف الدسوقي أن العمل يحمل قيمة فنية كبيرة. 

وأشار إلى أنه سعيد للغاية بالمشاركة في الفيلم والعمل مع جميع أفراد فريق العمل، مؤكدًا أن الأجواء داخل الكواليس كانت مليئة بالتعاون والحماس، وهو ما انعكس على جودة الأداء والنتيجة النهائية .

كما أعرب الفنان عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها حول الفيلم، مؤكدًا أنها كانت مبهرة ومشجعة 

وتدور أحداث فيلم "القصص" حول "أحمد"، عازف البيانو الطموح، الذي تنشأ بينه وبين فتاة نمساوية صداقة عبر المراسلة، قبل أن تتطور الأحداث وسط العديد من التحولات الإنسانية والعاطفية، حيث يتناول الفيلم العلاقات العائلية وقصص الحب والتغيرات الاجتماعية التي شهدتها مصر حتى مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

ويُعد الفيلم مشروعًا سينمائيًا ذا طابع دولي، حيث تم تصوير مشاهده بين القاهرة والعاصمة النمساوية فيينا، في تجربة إنتاجية وفنية مميزة تجمع بين عناصر من عدة ثقافات وخبرات سينمائية مختلفة.

ويشارك في  العمل عدد من الأسماء البارزة، من بينهم مدير التصوير وولفجانج ثالر، ومصممة الديكور هند عبد الرازق حيدر، والمونتير رولاند شتوتينجر، إلى جانب مصممة الأزياء ريم العدل، في توليفة فنية تقدم  تجربة بصرية ودرامية ثرية تعكس روح الفترة الزمنية التي تدور فيها الأحداث.

شريف الدسوقي اخبار الفن نجوم الفن

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