ميلوني ترد على ترامب: هجومك لا معنى له.. وصداقتك لم ترفع شعبيتي

ردت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على الانتقادات المتكررة التي وجهها إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن هجماته الأخيرة "غير مبررة ولا معنى لها".

وقالت ميلوني، في منشور عبر حسابها على إنستغرام، إن استمرار ترامب في مهاجمتها أمر غير مفهوم، مضيفة: "كوني صديقة لك لم يساعد شعبيتي بالتأكيد، وأقترح أن تركز على شعبيتك أنت".

وجاء رد ميلوني بعد ساعات من تجديد ترامب هجومه عليها عبر منصة "تروث سوشال"، حيث كرر مزاعمه بأنها طلبت منه مرارًا التقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة التي استضافتها فرنسا.

ولم يكتف ترامب بالإشارة إلى واقعة الصورة المثيرة للجدل، بل انتقد أداء ميلوني السياسي، مدعيًا أن شعبيتها تشهد تراجعًا بسبب مواقفها تجاه الولايات المتحدة وبعض الملفات الدولية، وعلى رأسها الملف الإيراني.

وكانت العلاقات بين الجانبين قد شهدت توترًا خلال الأيام الماضية عقب الجدل الذي أثارته صورة التقطت خلال قمة مجموعة السبع، قبل أن تتطور الأزمة إلى تبادل انتقادات علنية بين الطرفين.

وتعكس التصريحات المتبادلة تصاعد حدة الخلاف بين ترامب وميلوني، رغم العلاقات الوثيقة التي جمعت بينهما خلال فترات سابقة.