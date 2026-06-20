نيللي كريم تكشف موقفًا مرعبًا : شخص غريب ادعى إنه خطيبي

كشفت الفنانة نيللي كريم عن أحد أكثر المواقف المرعبة التي تعرضت لها في حياتها، وذلك خلال فترة عملها في دار الأوبرا ، مؤكدة أنها اضطرت للاستعانة بالأمن ثم الشرطة بعد تعرضها لملاحقة من شخص غريب.

وخلال لقائها في بودكاست "مساحة خاصة" مع الإعلامي اللبناني علي ياسين، والمُذاع عبر قناة الجديد اللبنانية، روت نيللي كريم تفاصيل الواقعة، موضحة أنها كانت متجهة إلى الأوبرا في الثامنة صباحًا، حيث كانت والدتها تعمل هناك، وفوجئت بشخص يناديها باسم "مريم".



وأضافت: "قلت له أنا مش مريم، أنا نيللي، لكنه أصر على حديثه وقال لي: إنتِ نسيتيني؟ أنا خطيبك"، مؤكدة أنها لم تكن تعرف هذا الشخص من قبل، الأمر الذي أثار دهشتها وخوفها، خاصة أنه كان يدّعي معرفته بها وبوالدتها.



وأشارت نيللي كريم إلى أنها استعانت بأفراد الأمن داخل الأوبرا، الذين تمكنوا من إخراجه من المكان، إلا أنها فوجئت في اليوم التالي بوجوده مختبئًا في الظلام بجوار المسرح، ما زاد من شعورها بالخوف والقلق.



واختتمت حديثها مؤكدة أنها لجأت في النهاية إلى الشرطة، وتم اصطحاب الرجل إلى قسم الشرطة، حيث تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية. وأضافت أن شقيقه حضر إلى القسم وأوضح أنه خريج كلية الصيدلة ويعاني من حالة نفسية شديدة.



