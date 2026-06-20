بعد غلق إيران لهرمز مجددا.. مستشار بكلية القادة والأركان يكشف تحولا لافتا في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب

علق اللواء أسامة كبير المستشار بكلية القادة والأركان، على إعلان إيران غلق مضيق هرمز من جديد .



وقال أسامة كبير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اغلاق مضيق هرمز يأتي في توقيت غاية في الصعوبة قبل ساعات من بدء المحادثات الإيرانية الامريكية".

وتابع أسامة كبير :" البند رقم واحد من مذكرة التفاهم هو إيقاف الحرب بين الطرفين ويشمل الجبهة اللبنانية".

وأكمل أسامة كبير:" نتنياهو سارع بتكثيف الهجمات العسكرية على لبنان وهي محاولة من نتنياهو لإفشال محادثات جنيف".

ولفت أسامة كبير :" هناك خلاف شديد بين إسرائيل وأمريكا، وتقارير تشير إلى أن الإدارة الامريكية تحاول الاتصال ببعض قنوات المعارضة في إسرائيل ويبدو أن أمريكا سوف تبحث عن حكومة إسرائيلية تتوافق مع متطلبات إدارة ترامب".



