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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انضمام نقابة الممثلين للكتاب .. التفاصيل الكاملة لاعتصام هوليود

اعتصام هوليوود
اعتصام هوليوود

وافقت نقابة الممثلين في هوليود علي الانضمام الي كتاب السيناريو ، في الاعتصام الجاري حاليا ، وذلك بعد ان تعطلت المفاوضات بشان توقيع عقود جديدة بين الاستديوهات وخدمات البحث .

وبعد هذا الاضراب هو الأقوى منذ ما يقرب من 60 عاما ، وقد تعطل تصوير المسلسلات بشكل كامل بعد انضمام نقابة الممثلين الي الكتاب .

ويهدف هذا الاضراب الي اجبار أصحاب قنوات المشاهدة المباشرة على تقسيم أكثر إنصافًا للأرباح وظروف عمل أفضل. 

كما يهدف الاعتصام علي وضع حد أدنى لأجور العاملين في الصناعة، يتم تطبيقه على الكتاب الذين يعملون في برامج الكوميديا والمنوعات المخصصة للمنصات ، وتقييد استخدام المقتطفات التي لا يتقاضى الكتاب  أجراً عليها.

أما بالنسبة للممثلين، فإن وجود مزيج من شروط التعاقد التي عفا عليها الزمن والتغيرات السريعة في المشهد الإعلامي، والذي أصبح يعني مواسم تليفزيونية أقصر وفترات أطول . 

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وكان قد قرر فريق عمل فيلم Oppenheimer إلغاء العرض الخاص للفيلم في أمريكا بسبب اعتصام هوليوود ، والذي أصاب الصناعة بشكل كامل . 

وحضر أبطال فيلم Oppenheimer العرض الخاص في باريس، وانسحبوا جميعا من عرض لندن بعد التقاط الصور أمام الكاميرا تضامنا مع اعتصام نجوم هوليوود الذي انطلق منذ ساعات عقب فترة طويلة من اعتصام الكتاب والاحتجاجات المستمرة بسبب الأجور وتعنت الاستوديوهات. 

 

نجوم هوليوود نقابة الممثلين فيلم Oppenheimer Oppenheimer هوليوود هوليود

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