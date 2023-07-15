أروي جودة وكمال أبو رية ينضمان لـ نعمة الأفوكاتو

تعاقدت الفنانة اروي جودة علي المشاركة في بطولة مسلسل نعمة الافوكاتو ، والذي من المقرر ان يتم عرضه خلال شهر رمضان القادم .

كما تعاقد الفنان كمال أبو ريه للمشاركة في بطولة العمل والذي من المقرر ان يشارك في بطولته كل من مي عمر واروي جودة وسلوي عثمان وأحمد زاهر ومن إخراج محمد سامي ، وتدور أحداثه في اطار 15 حلقة.

ويعد هذا هو العمل الاول للفنانة اروي جودة بعد وفاة والدها خلال الاسابيع الماضية ، حيث كان اخر اعمالها هو مسلسل رسالة الإمام الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي

مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

تدور أحداث المسلسل في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

كما تنظر اروي جودة عرض مسلسلها حرب نفسية والذي انتهت من تصويره ، ويشاركها في البطولة الفنان الراحل مصطفي درويش