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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصلة رقص لـ ريم طارق بعد نفي شاكوش علاقته بـ حورية فرغلي

حسن شاكوش وطليقته
حسن شاكوش وطليقته

شاركت ريم طارق، طليقة مغني المهرجانات حسن شاكوش فيديو لها وهي ترقص على أغنية أنا ابن حلال لـ محمود الليثي، بعد نفى حسن شاكوش علاقته بالفنانة حورية فرغلي.

نفى مؤدي المهرجان حسن شاكوش أى علاقة تجمعه بالفنانة حورية فرغلي على المستوى الشخصي، مؤكدا أنها مجرد صديقة وزميلة عمل فقط.

وكتب حسن شاكوش على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: جمهوري الغالي كل معاني الشكر ليكم ولكل شخص متفهم الموقف وشاركني البوست انا شفت معظم التعليقات ومحترم كل شخص وكل كلمة حتي لو هيا عكسية، الحقيقة دائما عند ربنا وسكوتي وعدم ردي شئ مريحني اكثر من الكلام ولكن في شئ يخص فنانة جميلة كلنا بنحبها وبنحترمها.

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وأضاف: وحقيقي انا لا اعلم صحة الكلام اللي بيتقال ولكن انا من خلال صفحاتي الرسمية بحب اقول ان الفنانة حورية فرغلي لا يمسني بيها اي شئ غير انها زميلة وصديقة عمل ومش فاهم سبب وجود سيرتها في الموضوع ايه من خلال البرامج انا دلوقتي كلامي للإعلام ارجوكم بلاش تشاركوا الناس كلام غلط كفايه كلام في تفاصيل وحياة شخصية اللي ظاهر للناس يخص الناس انا دلوقتي بمتنع عن اي كلام في حاجه تخص حياتي الشخصية.

وتابع: ارجوا ارجوا احترام رغبتي مع احترامي لكل الصحافة المصرية ولكن الاخبار الغير حقيقية دي بتضعف موقفكم في يوم من الايام لما الحقيقه تبان كل الاحترام والتقدير ليكي يا فنانه يا كبيرة وبعتذرلك مرة اخري عن اي شئ اتحطيتي فيه

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