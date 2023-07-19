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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل فرحها.. رسالة من آيتن عامر لـ بتول عرفة

صدى البلد

وجهت الفنانة أيتن عامر رسالة إلى بتول عرفة قبل فرحها، كما نشرت صورة معها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت أيتن عامر: "طبعا انتى فاكرة الصورة دى فين وامتى ، دى بعد فرحى ساعة ما حضرتك وكل صحابنا القريبين قررتوا بعد الفرح ما خلص تطلعوا تقعدوا معايا عشان تتعشوا ، النهاردة بقا ده فرحك انتى و اتمنى انك تردى العزومة ، ابعتى رقم السويت على الواتس اب عشان بعد الفرح اطلع اتعشي معاكوا مبروك يا توتى يا أحلى عروسة ربنا يسعدك انتى وعريسك و يكتبلكوا الخير".

كانت الفنانة ايتن عامر، قد نشرت صوراً من حفل الفنان عمرو دياب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بإطلالة كاجوال، ولاحظ جمهورها نقصان وزنها بشكل كبير، وخطفت الانظار بعفويتها مع أغاني الحفل.

من ناحية أخرى، تستكمل الفنانة آيتن عامر، تصوير فيلمها الجديد "مندوب مبيعات" في دبى، حيث يجسد الفنان بيومي فؤاد شخصية رجل أرمل يعمل في دبى، ويبدأ في البحث عن علاقة عاطفية جديدة للزواج مرة أخرى، ولكنه يواجه صعوبات وتفشل علاقاته بشكل مستمر حتى يتعرف على أيتن عامر ويدخل في قصة حب معها وتتوالى الأحداث في الفيلم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

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فيلم "مندوب مبيعات" بطولة كل من بيومي فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحي، اسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عوني، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم، وتأليف وإخراج حامد صالح.

كان آخر أعمال آيتن عامر، مسلسل "أولاد عابد" علي قناة MBC مصر، والمسلسل كان من المقرر عرضه في رمضان2022، لكن تأجل بعد ذلك وتحدد له في البداية أن يعرض في رمضان 2023، ثم بعد ذلك تقرر أن يعرض في موسم خارج السباق الرمضاني، يضم كلا من رياض الخولي، محسن محيي الدين، أيتن عامر، إيهاب فهمي، جمال عبد الناصر،انتصار، نادين مصطفى غريب، مي الغيطي وآخرين ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج أكرم فريد.

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