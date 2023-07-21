استفزوا روسيا.. تصريحات صارمة من سفير موسكو في أمريكا

أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو يدفعان العالم إلى شفير الحرب.

وأضاف السفير الروسي لدي واشنطن أن الناتو وأمريكا يعملان على استفزاز روسيا في مناطق مختلفة من العالم.

وكانت قد قالت السفارة الروسية في القاهرة إن السياسيين الغربيين يواصلون اتهام روسيا بالانسحاب من صفقة حبوب البحر الأسود، لكن روسيا هي الدولة الوحيدة في الصفقة التي كانت تعمل من طرف واحد.

ونوهت السفارة بأنه، وجهت الحبوب الأوكرانية خلال فترة تنفيذ صفقة الحبوب، بشكل أساسي إلى الدول الأوروبية مقابل الأسلحة التي تم إرسالها إلى كييف، بينما لم تحصل الدول الأكثر احتياجا على أكثر من 3% من الإمدادات.