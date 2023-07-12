إيران تستدعي السفير الروسي لديها بسبب الجزر الإماراتية

استدعت إيران، اليوم الأربعاء، السفير الروسي لديها احتجاجا على البيان المشترك لروسيا ومجلس التعاون الخليجي بشأن ثلاث جزر متنازع عليها، بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وأصدرت روسيا ومجلس التعاون الخليجي، الاثنين، بيانا مشتركا أعرب فيه وزراء الخارجية عن دعمهم لمبادرة إماراتية للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية.

ووفقا لوكالة مهر الإيرانية للأنباء تم استدعاء سفير روسيا من قبل علي رضا عنايتي المدير العام لمنطقة الخليج في وزارة الخارجية لتقديم اعتراضات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على محتويات هذا البيان.

ودعا مساعد وزير الخارجية والمدير العام لمنطقة الخليج بوزارة الخارجية في هذا الاجتماع إلى تصحيح موقف الاتحاد الروسي من هذه القضية، مؤكداً "الانتماء الأبدي للجزر الإيرانية الثلاث أبو موسى، طنب الكبرى وطنب الصغرى لبلدنا".

ومن جانب آخر أكد السفير الروسي لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على احترام وحدة أراضي بلادنا وقال إنه سينقل الأمر إلى موسكو في أقرب وقت ممكن.