مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة
واشنطن بوست: فيديو يوثق تورط أمريكا في ضرب مدرسة إيرانية بصاروخ كروز
الرئيس السيسي يشاهد فقرة مؤثرة بعنوان حلم الشهيد.. فيديو
خالد الغندور يثير الجدل بسبب حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو في عيد الفطر
نادية مصطفى: شائعات الوفاة إساءة أخلاقية ويجب أن يُحاسب القانون أصحابها
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
الرئيس السيسي يستمع لـ أوبريت 100 مليون فدائي
نال الشهادة وسلاحه بيده.. والدة الشهيد أحمد خالد تحكي عن بطولاته أمام الرئيس
تجاوز 117 دولار.. برميل النفط يحقق أعلى مستوى سعري بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
بدء احتفال يوم الشهيد بآيات قرآنية بصوت آحد متسابقي دولة التلاوة

عمر على عوض
عمر على عوض
البهى عمرو

بدأت الندوة التثقفية الـ 43 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة بقراءة آيات من كتاب الله للقارئ عمر على عوض أحد متسابقي دولة التلاوة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الندوة التثقفية الـ 43 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة وبحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة والشرطة بالإضافة إلى أهالي وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة.

وتحتفل مصر اليوم بيوم الشهيد الموافق 9 مارس من كل عام اعترافا بجميل وفضل شهدائنا الأبرار وهو ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض فى عام 1969.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصري هو السند الحقيقي لمسيرة الوطن في تنمية الإنسان المصري وتأهيل الكوادر وتمكين النوابغ، وأن الاحتفال بيوم الشهيد ليس مجرد كلمات تقال بل هو عهد يتجدد بأن نصون ما ضحوا من أجله وأن نعمل بإخلاص واجتهاد من أجل رفعة مصر وتقدمها، وسنواصل العمل بلا كلل لتحقيق ما تصبو إليه آمال وطموحات شعبنا العريق في المستقبل القريب.

وأوضح الرئيس السيسي، أنه منذ أكتوبر 2023 تكبدنا خسائر قاربت على عشرة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الحرب في غزة، وأن أعظم ما يميز مصر هو شعبها الأصيل ووعيه المستنير ووحدته التي لا تنفصم وتماسكه الذي لا يتزعزع أمام التحديات والمتغيرات.

وحذر الرئيس السيسي، من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي، وأن مصر التي تنادى دائما بالتعاون والتكامل مع الدول الشقيقة في حوض النيل لن تسمح بجر المنطقة إلى صراعات عبثية تهدد حاضرها ومستقبلها.


وأشار الرئيس السيسي إلى أن: اقتصادنا في منطقة الأمان بشهادة المؤسسات الدولية المعنية،  ونأمل ألا تترتب على الحرب الجارية بالمنطقة تداعيات اقتصادية تؤثر على مصر.


وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وقال الرئيس نجتمع اليوم فى مناسبة سنوية غالية، على قلوب المصريين جميعاً، نحتفل فيها بيوم الشهيد؛ ذلك اليوم الذى لا يجسد مجرد ذكرى عابرة، بل يجدد فى نفوسنا، معانى الامتنان والعرفان والوفاء، ويُحيى فى ضمائرنا، قيم البذل والتضحية والفداء  إنه يومٌ نُخلد فيه ذكرى رِجَالٍ؛ صَدَقُوا مَا عاهدُوا اللهَ عَليهِ، فقدموا أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، مؤمنين بأن الوطن أمانة، والحفاظ عليه شرفٌ، والشهادة فى سبيله مجدٌ.

لقد جاد الشهداء بحياتهم، دفاعاً عن تراب هذا الوطن، وحفاظاً على كرامته، وضماناً لأمنه، وصوناً لاِستقراره، ليبقى شامخاً قوياً، قادراً على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وساعياً إلى رسم المستقبل المنشود؛ للشعب المصرى العظيم.


وأوضح أن مصر وهى تحتفى بذكرى شهدائها، تجدد عهدها لأسرهم الكريمة، بأنهم فى القلب والوجدان، وأن الوطن سيظل وفياً لهم، محافظاً عليهم، فخوراً بتضحياتهم على مدار الأيام والسنين، فطريق الشهادة ممتد، وأهل مصر فى رباط مستمر، من أجل الحفاظ على حقوق بلدنا، ومقدرات شعبنا من أطماع الباغين وحقد الموتورين.
 

