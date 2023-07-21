الفنان أبو يكشف اسمه الحقيقي وسبب تسميته بهذا الاسم.. فيديو

استضافت الإعلامية شيرين سليمان، خلال حلقة اليوم من برنامجها "سبوت لايت" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، المطرب "أبو" الذي يفتح صندوق أسراره و يكشف عن اسم النجم الكوميدي الذي كان سببا في اختيار أسم شهرته.

وقال المطرب "أبو"،: "أنا والفنان هشام ماجد كنا مع بعض في المدرسة وكنا قاعدين جنب بعض في الباص طول عمرنا لحد ما سبت المدرسة في أولى ثانوي".

وكشف المطرب "أبو"، عن اسمه الحقيقي قائلا: "اسمي محمد أبو العينين، وأبو العينين كانت صعبة على العيال الصغيرة لذلك بقت "أبو".

وأضاف: "أخويا كان اسمه "إبو".. طول عمري الناس بقت تقولي "أبو" لذلك الاسم أصبح عادي بالنسبة لي".