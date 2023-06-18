المطرب أبو يطرح أول أغانى ألبومه فارق ع الكل

طرح المطرب "أبو" أغنية "هوليلا"، وهى أول أغانى ألبومه الأول "فارق ع الكل" والذى من المقرر أن يطرح فى موسم الصيف الحالى.

أغنية "هوليلا" كلمات أبو ومحمد الشافعي، ألحان د.طارق نديم، توزيع هادز، وكان "أبو" قد أطلق عديد من الأغنيات الفردية الناجحة خلال السنوات الأخيرة، فيما يعد "فارق ع الكل" هو ألبومه الأول.

وجاء طرح أغنية "هوليلا" من خلال حفل كبير حضره عدد من الشخصيات العامة منهم المهندس نجيب ساويرس، الفنانة نيللي كريم، الفنان هشام ماجد، الإعلامية جاسمين طه زكي، الفنانة جومانا مراد، الفنانة سلمى أبو ضيف، المنتج طارق الجنايني، الإعلامية إنجي علي، الفنانة رزان مغربي، والإعلامية مريم أمين، الذين شاركوه الاحتفال بإطلاق الأغنية والإعلان عن الألبوم.

وجاءت بعض كلمات الأغنية كالتالي:

والليلة هنعمل هوليلا

طبلة ومزازيك وسط العيلة

ده مفيش إحساس في الدنيا أحلى

من إحساسي لما معاكي ببقى

الليله أنا هسرق ليكي نجمة

وأتحايل بس عنيكي ترضى

المطرب أبو

وكان كشف المطرب أبو عن تعرضه الى حادثتين فارقين فى حياته وهو ما يكشف عن تفاصيلها عبر برنامج تلت الثلاثة عبر إذاعة انريجى.

وقال أبو إن الحادث الاولى التى تعرض لها كان نتيجتها الحصول على راحة سلبية لمدة 6 شهور بلا حركة وأما الحادث الثانية تسببت فى مكوثى فى المنزل لمدة 8 شهور.

وأوضح أبو : فى الحادثتين عوضت عجز الحركة بالروحانيات وأصبحت أكثر حكمة وشعرت بنعمة الصحة ومساعدة الناس وعدت استقل الموتوسيكل مرة أخرى.