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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفن حرام ..عبير الشرقاوي تكشف سر الفتوي

عبير الشرقاوى
عبير الشرقاوى

نشرت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوى تعليقًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بشأن بعض التصريحات التى تم تداولها على لسانها بشأن تحريمها للفن. 

وقالت عبير الشرقاوى: “منتشر بعض الكلام على لساني بأني بقول إن الفن حرام والأعمال اللى بنشوفها حرام بنسبة 95% وإن أبويا غضب عليّ بعد ما لبست الحجاب، أولًا أنا لا أحرم الفن فى المطلق". 

عبير الشرقاوى

وأضافت عبير الشرقاوى : “الفن رسالة سامية ومؤثرة فى الشعوب، ربما أكون قد انتقدت بعض الأعمال لما فيها من إساءة أو ترويج لمعصية ولكن من الصعب أن أطلق كلمات مثل 95% حرام، دى مش ألفاظى وأنا لست بـ مفتية علشان أقول كده، أخيرًا والأهم، بابا الله يرحمه عمره ما غضب عليّ بسبب الحجاب”. 

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عبير الشرقاوى 

وكانت علقت إحدى المتابعات للفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي على منشورها الذي توضح فيه سبب سعادتها بإلغاء مهرجان الجونة السينمائي، بتعليق تعلن خلاله تبرؤها من أعمال والدها المخرج الراحل جلال الشرقاوي.

وهاجمت المتابعة عبير الشرقاوي في تعليقها على منشورها قائلة: « ليه وإيه رأيك في مهرجان المسرح من إخراج أبوكي جلال الشرقاوي اللي اخرج لفيفي عبده قشطة وعسل، وغيره ، متقوليش عليه عري ليه واللي أخرج أجرأ فيلم في تاريخ السينما ولا اكمن راحت عليكي ومش معزومة ومجرد غيرانة من زميلاتك علشان منورين وانتي اطفيتي! مجرد عايزة تبقي تريند هو الشعب مش ناسي دعمك للإخوان وسبك في جنودنا».

وردت عبير الشرقاوي معلقة على متابعتها قائلة: «واحد أنا مش مسئولة عن أي حاجة عملها والدي، اثنين عمري ما سبيت جنودنا، ثلاثة انتي محرووووووقة مني ليه يا بنتي مالك شايطة كدة ما تهدي شوية ليطق لك عرق متغاظة كده ليه».

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