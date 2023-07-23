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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: الانتهاء من العملية الجراحية لنتنياهو

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى عملية ناجحة لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب من دون مضاعفات.

ونقلت إذاعة الجيش عن نتنياهو قوله: "قبل أسبوع خضعت لزرع أداة مراقبة. هذه الأداة أصدرت صفيرا هذا المساء (السبت)، وقالت إنني يجب أن أخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب ويجب أن أفعل هذا الليلة بالفعل". وتابع: "أنا في حالة ممتازة، لكن ينبغي أن أستمع إلى أطبائي".

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وكان نتنياهو (73 عاما) واقفا ومبتسما في التسجيل المصور. وقال إن أطباءه أكدوا له أنه سيغادر المستشفى "بعد ظهر اليوم الأحد".

وذكر مكتبه أنه سيخضع للإجراء الطبي في مركز شيبا الطبي. ونُقل نتنياهو إلى هذا المركز أثناء الليل في 15 يوليو بعد إصابته بما قال مكتبه إنه جفاف تعرض له أثناء قضاء عطلة على البحر في الجليل دون اتخاذ تدابير الحماية اللازمة في ظل موجة طقس حار.

وأكدت المستشفى في 16 يوليو التشخيص المبدئي بالجفاف، وقالت إن الفحوصات الإضافية التي أجريت له وشملت زرع جهاز مراقبة تحت الجلد أظهرت أن قلب نتنياهو في صحة جيدة، وإن كان الجهاز سيتيح لأطبائه مراقبة حالته الصحية.

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