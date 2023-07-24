أردوغان يزف بشري سارة بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إننا متفائلون بشأن المباحثات التي أجريناها مع المسؤولين الأوروبيين لتسريع انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي.

واجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ 27، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث سبل تعزيز علاقات بلدانهم مع تركيا.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن فرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شروطه في قمة حلف الناتو الأسبوع الماضي في فيلنيوس بخصوص انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مقابل قبول عضوية السويد في الناتو.

ونتيجة لموافقة أردوغان على انضمام السويد إلى الناتو، فتحت الدول الأوروبية الطريق لتحسين العلاقات مع تركيا، خاصة بعد لقاء الرئيس التركي نظيرة الأمريكي جو بايدن ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال وتحدثوا عن رغبتهما المشتركة في "تنشيط" العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.