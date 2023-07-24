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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعتزم تطوير العلاقات مع تركيا في جميع المجالات

صدى البلد

أعلن السفير الإيراني الجديد لدى تركيا، محمد حسن، عن خطط بلاده لتعزيز وتطوير العلاقات مع تركيا.

ولفت حسن إلى أن تركيا حاليا هي الشريك التجاري الثالث للجمهورية الإسلامية الإيرانية.


وقدر حسن حجم التجارة بين البلدين بأكثر من 10 مليارات دولار، معربا عن أمله في أن يرتفع هذا الرقم أكثر في السنوات المقبلة، مؤكدا بأنه سيبذل كل الجهود في مهمته لتطوير وتوطيد العلاقات الإيرانية- التركية بوتيرة اسرع في جميع المجالات، حسبما نقلت وكالة "إرنا".

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وشدد السفير الإيراني لدي تركيا على أن السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية في تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة لاسيما الدول المجاورة والإسلامية، في ازدياد وذلك عملا بسياسة حسن الجوار التي توليها اهمية خاصة حكومة رئيسي.

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي، نظيره التركي هاكان فيدان لزيارة طهران.

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