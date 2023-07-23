أمريكا تفتح الباب للحوار مع إيران بشأن الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن هناك إمكانية لعودة الولايات المتحدة إلى المفاوضات مع إيران حول القضايا النووية.

وأضاف بلينكن، أن الرئيس بايدن كان واضحاً منذ فترة: إذا عادت إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، فإنّ الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه.

وفي وقت سابق، أكد، أن الولايات المتحدة ستعمل بعد ذلك مع الدول الأخرى لمواجهة إيران في قضايا أخرى، بما في ذلك نفوذها في المنطقة وبرنامج الصواريخ الباليستية. كما أعرب بلينكن عن امتنانه لتصويت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" لصالح إعادة الولايات المتحدة إلى المنظمة، بعدما انسحبت منها في ظل رئاسة دونالد ترامب.

وقال إن هذه خطوة تسمح للولايات المتحدة بمواصلة الخطوات نحو الانضمام إلى منظمة اليونسكو. وفي يوليو 2023، أعلنت منظمة اليونسكو عن عودة الولايات المتحدة رسميًا إلى المنظمة التابعة للأمم المتحدة، وذلك إثر تصويت مؤيد خلال مؤتمر عام طارئ.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تريد إعادة الانضمام إلى المنظمة في يوليو كعضو كامل العضوية وأنها تعتزم دفع متأخرات بقيمة 619 مليون دولار على دفعات على مدى عدة أعوام.