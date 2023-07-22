بدعوة رسمية.. الرئيس الفلسطيني يزور تركيا الإثنين المقبل

قال السفير الفلسطيني في تركيا فائد مصطفى، اليوم السبت، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيصل تركيا الاثنين القادم، في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال فايد في حديث لإذاعة صوت فلسطين إن الزيارة سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، مشيرا إلى أن الرئيس عباس سيجري اجتماعاً مع نظيره التركي أردوغان ومع القيادة التركية، في إطار مشاورات حثيثة ومنتظمة.

وأكد فايد أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية وفي ضوء تزايد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وتهرب إسرائيل من كافة الاتفاقيات الموقعة.

وشدد أن كل هذه التطورات ستكون على أجندة البحث في القمة بين الرئيس عباس ونظيره التركي.

وكان ديوان الرئاسة التركية، أعلن أن الرئيس أردوغان سيلتقي في لقائين منفصلين، الرئيس عباس ونتنياهو في تركيا الأسبوع المقبل.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، مساء الخميس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور تركيا في 25 يوليو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس أردوغان.

وأضاف البيان أن أردوغان وعباس سيبحثان خلال لقائهما العلاقات الثنائية بين تركيا وفلسطين وآخر التطورات في القضية الفلسطينية، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.