سر إهداء محمد بن راشد طفلة عراقية مجموعة خيول.. وهذا ردها

أهدى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الطفلة العراقية، لانيا فاخر مجموعة خيول، فما السر؟.

لانيا فاخر أصغر فارسة في إقليم كردستان والتي تبلغ من العمر 8 سنوات، انتشر مقطع فيديو لها وهي تبكي بحرقة شديدة حزنا على فقدان فرسها وصديقها الوحيد “جسنو” .

وعما حدث لفرسها الذي أهداها إياه والدها منذ كانت في سن الخامسة، أوضحت الطفلة العراقية لانيا فاخر أن حصانها الوحيد “جنسو” كان مريضا في المدة الأخيرة.

وأضافت الطفلة لانيا فاخر أنها حاولت قدر المستطاع مساعدة فرسها والدخول لإطعامه ورعايته بالرغم من أن طبيبه كان يوصيها بعدم الاقتراب منه.

الشيخ محمد بن راشد

وتابعت الطفلة أنها رغم خسارتها لفرسها الذي وصفته بأنه “أغلى صديق لديها” لن تنساه وهي لاتزال تذهب إلى قبره حاملة التفاح و السكر.

وعبرت الطفلة العراقية لانيا فاخر عن أنها تحلم أن يكون لها مكان خاص لتعليم شباب وبنات الكردستان الفروسيّة على يديها، وفق ما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية.

وبعد نفوق فرسها وظهورها في الفيديو وهي تبكي عليه، وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدعم لانيا فاخر لإنشاء مركز تدريبي خاص بها.

تعليق الطفلة لانيا فاخر

من جانبها، وجهت الطفلة العراقية لانيا فاخر جزيل الشكر والامتنان للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على كرمه بإهدائها مجموعة من الخيول عقب نفوق فرسها مواساة لها على فقدانه وتوجيه بدعمها لإنشاء مركز تدريب فروسية خاص بها.

وقالت الطفلة العراقية وفقا للبيان: "أشكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جزيل الشكر على هذه الهدية الرائعة" مشيرة إلى أنها تلقت دعوة من سموه لزيارة دبي، وفور انتهاء إجراءات استصدار جواز سفرها ستتشرف بتلبية دعوة سموه لزيارة دبي.