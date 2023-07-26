عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كدة كدة بايظة .. نجيب ساويرس يوجّه رسالة غامضة عبر تويتر

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

نشر رجل الأعمال، نجيب ساويرس تويتة جديدة غامضة عبر حسابه بموقع تويتر.

و كتب ساويرس: “ما هي كدة كدة بايظة”.

وكشف رجل الأعمال، نجيب ساويرس ، تفاصيل مقابلته بـ زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، والتي استمرت لنصف ساعة، ووصفها بأنها "كانت جيدة" وتم التواصل من خلال مترجم؛ ثم قام رئيس كوريا بدعوته للعشاء.


وقال ساويرس، خلال حوار تليفزيوني، إنه أول رجل أعمال يقابل زعيم كوريا الشمالية، مضيفا: “فوجئت بعد اللقاء بدعوة كيم جونج لي لتناول العشاء، وهو أمر لم يقم به زعيم كوريا الشمالية في حياته”.


ما بخافش

وأكد أنه لم يخشَ إجراء المقابلة مع رئيس كوريا الشمالية قائلاً: "أنا مبخفش لو بخاف كنت لا أذهب إلى هناك أصلاً".


وأضاف: "جلسنا على العشاء ما يقارب من ساعتين ونصف، وانبهرت بشخصية كيم جونج أون وذكائه غير العادي، وتركيز غير تقليدي.

تصريحات نجيب ساويرس المهندس نجيب ساويرس أخبار نجيب ساويرس رجل الأعمال نجيب ساويرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. الأهلي يُهدد بالانسحاب من كأس السوبر بسبب الزمالك

راتب كبير| ميدو يكشف تفاصيل عقد مهاجم الأهلي الجديد

الأهلي يحسم قرار رحيل علي معلول ويزف بشرى للجماهير

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو

قرار جديد من الأهلي ضد حسين الشحات وطلب خاص لاتحاد الكرة

استفزازاً لجمهور الزمالك .. أول رد فعل من كهربا على أزمة حسين الشحات

أول رد فعل من علي معلول بعد أنباء رحيله عن الأهلي

فيديو| تحرك جديد من البنك الأهلي عن مصادر الأموال.. وأحمد موسى: برافو

ترشيحاتنا

ماذا قال بلينكن بشأن عودة وانج يي إلى منصب وزير الخارجية الصينية؟

البيت الأبيض يرد على دعوة رئيس النواب لمساءلة بايدن

اتجاه في الأهلي لعودة لاعبه المعار إلى فيوتشر

ماذا يحدث في المنزل عند قراءة سورة البقرة؟.. عجائب لا حصر لها

بعد ظهورها بكاش مايوه.. أجمل صور لـ نيرمين الفقي على البحر|شاهد

سعر الجنيه الذهب يتراجع .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون عمليات.. طرق طبيعية لتصغير حجم المعدة

سبب غير متوقع وراء الشعور بالتعب والألم في الليل..حسام موافي يكشف عنه

فاكهة غير متوقعة تعزز القدرة للرجال.. نتائجها مذهلة

مرض خطير.. طفلة تثير الجدل بعد محاولة طبيب إنقاذها

فيديو

رحيل علي معلول.. عدة أندية في انتظاره

قرأ أذكار الصباح والمساء ثم خلص على والدته | تفاصيل غريبة

خناقة على شاب.. خلصت على صاحبتها ورمتها في الترعة| تفاصيل صادمة

صفقة جديدة.. ما سر الرجل المقنع في لقاء الأهلي وبيراميدز |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ