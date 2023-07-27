أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مشروعات روسية واعدة في مصر

أخبار مصر.. قال الرئيس الروسي بوتين "عندنا مشروعات واعدة في مختلف القطاعات في مصر، وحجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية".. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي لـ بوتين: القمة الروسية الإفريقية سيكون لها نتائج عظيمة

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش مشاركته في النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية بمدينة سان بطرسبرج.

بوتين: لدينا مشروعات واعدة في مختلف القطاعات بمصر

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الاربعاء لقاء قمة على هامش مشاركة الرئيس في النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية بمدينة سان بطرسبرج.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

خبير: بفضل السد العالي لن يعطش مواطن أو يتوقف قيراط عن الزراعة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، ذكرت مراراً وتكراراً حتى قبل الإعلان عن سد النهضة 2011، أنه لن يعطش مواطن مصرى أو يتوقف قيراط واحد عن الزراعة فى مصر بسبب نقص المياه فى ظل وجود السد العالى.

لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة| أهم التوصيات الفنية للمزارعين للحفاظ على محاصيلهم

معهد المحاصيل الحقلية التابع لمركزالبحوث الزراعية يعلن التوصيات الفنية وتاثيرها علي المحاصيل الزراعية المختلفة

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

ننشر كلمة البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء الأسبوعي بمركز لوجوس بوادي النطرون

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء، من كنيسة التجلي بالمقر البابوي بمركز لوجوس في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

السيسي وبوتين يستعرضان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في "قصر قسطنطين" بمدينة سان بطرسبرج.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

ضيف روسيا.. مشاهد تاريخية بين السيسي وبوتين منذ ثورة 30 يونيو

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 26 يوليو، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كما يحضر أعمال قمة "روسيا - إفريقيا" في سان بطرسبورج.

نستهدف زيادة إنتاجية القمح.. ما تأثير انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب على مصر؟

أثبتت الدولة المصرية قدرتها على الصمود أمام التحديات الداخلية والخارجية، ولعل آخر تلك التحديات هى الانتهاء بعمل اتفاقية تصدير الحبوب، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة على محاور عدة، من أبرزها محور الزراعة الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن العلمين الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروعات مدينة العلمين الجديدة للوقوف علي نسب التنفيذ لكل مشروع.

رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي والأبراج السكنية بالعلمين الجديدة

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، حيث تجوّل ومرافقوه، بالممشى السياحي خلف الأبراج السكنية.

بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب.. هل ترتفع أسعار الدواجن بمصر؟

ارتفاع أسعار الأعلاف.. هذا مايتوقعه بعض الخبراء، وذلك بعد انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب، وبما أن مصر تعد من أكبر مستوردي خامات الأعلاف فتتأثر مصر بهذا الانسحاب .