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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي لـ بوتين: القمة الروسية الافريقية سيكون لها نتائج عظيمة.. وحريصون على تعزيز التعاون الثنائي

الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس فلاديمير بوتين

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش مشاركته في النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية بمدينة سان بطرسبرج.

ووجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس بوتين على الدعوة وحفاوة الاستقبال، مؤكدا أن مصر حريصة على تلبية الدعوة فيما يخص مجالات التعاون المختلفة وكذلك التعاون على مستوى القارة الافريقية ، بالإضافة  إلى الحرص على تعزيز العلاقات مع روسيا وتطوير التعاون الثنائي إلى مستوى تستحقها العلاقات بين البلدين.

وأضاف الرئيس السيسي خلال القمة: "أننا نقدر التعاون فيما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة النووية باعتباره مشروعا عملاقا ورائدا ومشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر".

 القمة الروسية الافريقية

وهنأ  الرئيس السيسي الرئيس الروسي على مرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية، مشيرا إلى أن القمة الروسية الافريقية سيكون لها نتائج عظيمة.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي أحرزنا تقدما كبيرا في العلاقات بين مصر وروسيا، كما أن مصر احتلت جزءا كبيرا من التبادل التجارى مع قارة أفريقيا، مشيرا اننا بعد مرور شهر من الآن، ستحتفل مصر وروسيا بمرور 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف بوتين خلال تلك السنوات والعقود اكتسبت العلاقات بين البلدين طابع خاص، وأحرزنا نجاحا كبيرة بفضل الجهود الكبيرة"، متابعا : "عندنا مشروعات واعدة في مختلف القطاعات في مصر، وحجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية".

 

 

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