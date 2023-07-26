للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية.. رئيس جنوب إفريقيا يصل مدينة سان بطرسبرج

وصل رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الأربعاء، إلى مدينة سان بطرسبرج للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية الثانية.

وقال مكتب رئاسة جنوب إفريقيا عبر موقعه الإلكتروني، إن الرئيس سيريل رامافوزا وصل إلى سان بطرسبورج لقيادة وفد بلاده المشارك في القمة الروسية الإفريقية الثانية، التي ستعقد يومي 27 و28 يوليو 2023.

وأشار المكتب إلى أنه من المقرر أن تنظر القمة في أربعة بيانات، وخطة عمل مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا والدول الإفريقية في مجالات السياسة والأمن والتجارة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والدعم الإنساني والتعليم والثقافة والرياضة والشباب والبيئة وغيرها.

وقال بيان مكتب الرئاسة أن الوثائق تنص أيضا على تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب ومنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وفي ميدان أمن المعلومات.

ويضم وفد جنوب إفريقيا للقمة أيضا وزير الخارجية، ناليدي باندور، ووزير الإدارة الرئاسية، خومبودزو نتشافيني.