قبل إنعقاد القمة الروسية الإفريقية..إجتماع بوتين مع الرئيس السيسي لمناقشة العلاقات الثنائية

أستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي في سان بطرسبرج قبيل أنعقاد القمة الروسية-الإفريقية.

وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات ثنائية مع الروسي فلاديمير بوتين، وأشار بوتين في الاجتماع إلى الطبيعة الخاصة للعلاقات بين البلدين

وقال الرئيس الروسي للرئيس السيسي أن مصر جزء مهم في مشروع التنمية الإفريقي.

وأضاف بوتين أنه في الشهر القادم ستحتفل روسيا بالذكرى الـ80 لإقامة علاقات الثنائية الدبلوماسية.

وأفاد بوتين بأن في 2022 زاد حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر أكثر من 20 %.

ولفت بوتين إلى أن ثلث التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا هو من حصة مصر.

ومن جانبه قال الرئيس السيسي أن مصر حريصة على تنمية العلاقات مع روسيا.

وشكر الرئيس السيسي نظيره الروسي على دعم موسكو لمصر في مشروع الضبعة النووي، مضيفاً أن مصر تقدر الدعم الروسي في إنشاء محطة الضبعة النووية.

كما عبر الرئيس السيسي عن إهتمامه بتطوير المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وأكد الرئيس السيسي على أن القمة الروسية الإفريقية سيكون لها نتائج كبيرة.