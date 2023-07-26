عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي والأبراج السكنية بالعلمين الجديدة

صدى البلد

  واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، حيث تجوّل ومرافقوه، بالممشى السياحي خلف الأبراج السكنية.

  وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لأعمال الممشى السياحي من أبراج LD-00  وحتى أبراج LD-08 بطول 3 كم، وجار استكمال أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الممشى بطول 2.5 كم تبدأ من نهاية أبراج LD-08  وحتى نهاية كمبوند مزارين.

  وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه بعد ذلك لتفقد الكمبوند السكني المقام على مساحة 707 أفدنة؛ حيث أوضح الدكتور عاصم الجزار أن المشروع عبارة عن إنشاء تجمع سكني ترفيهي تجاري إداري على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج  يشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالي عدد 618 فيلا و552 شاليها و364 عمارة بإجمالي 8,691 وحدة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الواجهات والتنسيق العام لعدد 39 فيلا وعدد 37 شاليها.  

 كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أعمال الواجهات، وتنسيق الموقع العام، بمشروع الداون تاون، الذي يضم 40 عمارة سكنية بها 1320 وحدة سكنية بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات متنوعة، حيث أشار المهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، إلى أنه تم تسليم عدد من الوحدات لحاجزيها، وتم الانتهاء من تركيب المصاعد للعمارات الجاري تسليم وحداتها للمواطنين، كما يجري حاليا تنفيذ مشروع امتداد الداون تاون بمساحة 21.65 فدان، الذي يضم 24 عمارة بالمرحلة الثانية بعمارات الداون تاون، تضم 896 وحدة، وبلغت نسبة إنجازها 69%.    

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الأهلي.. فسخ عقد إمام عاشور وإيقاف كهربا وحسين الشحات مهدد بالحبس

هل يقصد "من النيل للفرات"؟| "وشم" باللغة العبرية على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز.. القصة الكاملة

12 مباراة| إعلامي: إيقاف كهربا عن اللعب بجميع مسابقات الكرة خلال أيام

تقرير المراقب يقلب الموازين| الشيبي غلطان والشحات استحق عقوبة مخففة لهذا السبب

مبلغ خرافي.. فيوتشر يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب النجاح مفاجأة.. فيديو

قناة مصرية تنقل مباريات الزمالك في البطولة العربية للأندية

أعرب عن خالص تقديره لأسرهم.. شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

ترشيحاتنا

الأزهر: يجوز إفراد يوم الجمعة بالصَّوم إذا وافق يوم عاشوراء بغير كراهة

أعراض تؤكد إصابة الدجاج بالاحتباس الحراري

الحبس في انتظار لاعب بيراميدز| مفاجأة.. حسين الشحات يلجأ للقضاء ضد الشيبي.. اتهامات خطيرة

بعد إعلان حالة التأهب.. انفجارات عنيفة تهز مناطق متفرقة في أوكرانيا

صيام عاشوراء .. ليس يوما فقط لماذا استحب الفقهاء صوم 3 أيام؟

مدبولي يتفقد منطقة الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء جوز الهند؟

بكاش مايوه مثير.. اسماء جلال تثير الجدل بجمالها

الحجاب والشباشب وملابس البحر| شروط غريبة لحضور حفل عبد الباسط ومصطفى كامل بالساحل

أعراضه شائعة .. ماهى متلازمة انضغاط العصب

فيديو

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

نتيجة الثانوية العامة | خطوات الحصول عليها ونسب النجاح الحقيقية

اختفاء السجائر من الأسواق.. تحذير عاجل من وقوع أزمة كبيرة

زلازل ضخمة قادمة في عدة مناطق | العالم الهولندي يحذر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ