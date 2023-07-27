تأثير الحرارة على مقصورة السيارة الداخلية.. تفاصيل

تأثر درجات الحرارة المرتفعة علي مقصورة السيارة الداخلية وعلي مكوناتها ، مما يؤدي الي تلفها نتيجة تعرضه المباشر لأشعة الشمس، وخصوصا اذا كانت السيارة تحتوي علي أشياء بالداخل قبالة للاشتعال، ومن هنا يجب التعرف علي تأثر الحرارة والأضرار التي تحدثها بالمقصورة الداخلية .

تأثير الحرارة على مقصورة السيارة الداخلية

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري الأشياء بالمقصورة الداخلية للسيارة التي يمكن اذا تعرض للشمس أن تحدث انفجار أو تشتعل بسهولة :

تأثير الحرارة على مقصورة السيارة الداخلية

1- لوحة القيادة

لوحة القيادة

لوحة القيادة الداخلية تتأثر بـ أشعة الشمس ويمكن لدرجات الحرارة المرتفعة أن تجعلها قابلة للتلف، مما يجعلها تفقد بريقها ، ويمكن للشمس أن تحدث تشققات علي الأسطح الداخلية .

2- عجلة القيادة والمقاعد

عجلة القيادة والمقاعد

ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بالسلب علي عجلة القيادة والمقاعد حيث يتسبب تعرضهم المباشر الي أشعة الشمس ، الي ارتفاع درجات حرارتهم بشكل كبير، حتي انه لا يمكن أن تجلس علية بسبب درجات الحرارة العالية المعرض لها، وبالتالي يجب ركن السيارة في الظل .

3- ركن السيارة بالظل

ركن السيارة بالظل

يجب أن تقوم بركن سياراتك في مكان غير مشمس، ولا يجب أن تتعرض السيارة لأشعة الشمس المباشر بقدر الإمكان ، وان لم تستطيع فيمكنك استخدام أغطية للزجاج، واستخدام المظلات الشمسية .

4- أغطية المقاعد وعجلة القيادة

أغطية المقاعد وعجلة القيادة

أغطية المقاعد وعجلة القيادة مهمين جدا للحفاظ عليها من أشعة الشمس ، ويجب أن تختارهم بحرص ودقة لجلب ما هو نافع الي سيارتك، وتعمل كـ حاجز يمنع الاتصال المباشر بين الأسطح الحارقة ويديك .

