نيسان وشيفروليه.. أرخص سيارات 2023 بالسوق المصري

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، ويبحث قطاع كبير من المواطنين عن سيارات جديدة تساعدهم علي التنقل ، وقضاء احتياجاتهم ، من ضمن تلك السيارات شيفروليه أوبترا، وشيري اريزو 5 ، وبى واى دى‬ F3، ونيسان صني ، ولادا جرانتا .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من السيارات الجديدة موديل 2023 المتوافرة بالسوق المصري للسيارات :

1- لادا جرانتا السيدان

تستخدم سيارة لادا جرانتا موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.1 ثانية، وتستمد جرانتا السيدان قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتحتاج الي 7.2 ثانية، وتخرج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 98 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى 176 كم/ساعة .

لادا جرانتا موديل 2023

تباع سيارة لادا جرانتا موديل 2023 التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان بفئتين داخل سوق السيارات المصري الأولي تباع بسعر 285 ألف جنيه.

الفئة الثانية تباع بسعر 305 ألف جنيه .

2- نيسان صنى موديل 2023

تستمد سيارة نيسان صني موديل 2023 التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان من محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وتحتاج صني الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 5 سرعات، وتنتج قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر.

نيسان صني موديل 2023

تباع صني 2023 بأسعار تبدأ من 398 ألف جنيه، وتصل الي 464 الف جنيه .

3- بى واى دى‬ F3 موديل 2023

تستخدم سيارة بى واى دى‬ F3 السيدان ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعة F3 موديل 2023 القصوى الي 180 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر .

بى واى دى‬ F3 موديل 2023

الفئة الأولي تباع بسعر 420 ألف جنيه موديل 2023 .

الفئة الثانية يصل سعرها الي 480 ألف جنيه موديل 2023 .

4- شيرى اريزو 5 السيدان

تتسارع سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 السيدان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتستهلك من الوقود 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وتخرج قوة 114 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

شيرى اريزو 5 السيدان

تتوافر سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 السيدان داخل سوق السيارات المصري بأسعار تبدا من 450 الف جنيه، وتصل الي 520 ألف جنيه .

5- شيفروليه أوبترا موديل 2023

تنتج سيارة شيفروليه أوبترا السيدان موديل 2023 قوة 110 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتتسارع من السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي وتحتاج من الوقود الي 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر.

شيفروليه أوبترا موديل 2023

تأتي سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 السيدان داخل السوق المصري بفئة واحدة سعرها 541 ألف جنيه .