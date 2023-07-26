نيسان وشيفروليه.. أرخص سيارات 2023 بالسوق المصري

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، ويبحث قطاع كبير من المواطنين عن سيارات جديدة تساعدهم علي التنقل ، وقضاء احتياجاتهم ، من ضمن تلك السيارات شيفروليه أوبترا، وشيري اريزو 5 ، وبى واى دى F3، ونيسان صني ، ولادا جرانتا .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من السيارات الجديدة موديل 2023 المتوافرة بالسوق المصري للسيارات :
1- لادا جرانتا السيدان
تستخدم سيارة لادا جرانتا موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.1 ثانية، وتستمد جرانتا السيدان قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتحتاج الي 7.2 ثانية، وتخرج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 98 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى 176 كم/ساعة .
تباع سيارة لادا جرانتا موديل 2023 التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان بفئتين داخل سوق السيارات المصري الأولي تباع بسعر 285 ألف جنيه.
الفئة الثانية تباع بسعر 305 ألف جنيه .
2- نيسان صنى موديل 2023
تستمد سيارة نيسان صني موديل 2023 التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان من محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وتحتاج صني الي 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 5 سرعات، وتنتج قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر.
تباع صني 2023 بأسعار تبدأ من 398 ألف جنيه، وتصل الي 464 الف جنيه .
3- بى واى دى F3 موديل 2023
تستخدم سيارة بى واى دى F3 السيدان ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعة F3 موديل 2023 القصوى الي 180 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر .
الفئة الأولي تباع بسعر 420 ألف جنيه موديل 2023 .
الفئة الثانية يصل سعرها الي 480 ألف جنيه موديل 2023 .
4- شيرى اريزو 5 السيدان
تتسارع سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2023 السيدان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتستهلك من الوقود 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وتخرج قوة 114 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .
تتوافر سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 السيدان داخل سوق السيارات المصري بأسعار تبدا من 450 الف جنيه، وتصل الي 520 ألف جنيه .
5- شيفروليه أوبترا موديل 2023
تنتج سيارة شيفروليه أوبترا السيدان موديل 2023 قوة 110 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتتسارع من السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي وتحتاج من الوقود الي 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر.
تأتي سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 السيدان داخل السوق المصري بفئة واحدة سعرها 541 ألف جنيه .