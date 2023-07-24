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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث الأسعار لـ نيسان صني موديل 2024 في مصر .. صور

نيسان صني موديل 2024
نيسان صني موديل 2024

اكتسبت السيارة نيسان صني شهرة كبيرة داخل السوق المصري، حيث تواصل من تعزيز تواجدها بعد طرح موديلات 2024، وتأتي السيارة عبر 4 فئات من التجهيزات، مع تصميم خارجي من فئة السيدان، وحزمة من التقنيات الداخلية والخارجية.

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نيسان صني موديل 2024 الآن في مصر .. اعرف بكام ؟

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة ومواصفات السيارة نيسان صني موديل 2024 في السوق المصري

نيسان صني موديل 2024 

مواصفات السيارة نيسان صني موديل 2024

 

  • محرك 1500 سي سي.
  • قوة 108 حصانا و 134 نيوتن/متر.
  • ناقل سرعات مانيوال للفئة الاولى وأوتوماتيكي للفئات الاخرى.
  • السرعة القصوى 180 كم/ساعة.
  • عدد 2 وسائد هوائية.
نيسان صني موديل 2024 
  • قفل مركزي.
  • مكيف هواء.
  • زجاج كهربائي.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS و EBD.

 

نيسان صني موديل 2024 

تجهيزات اخرى للسيارة نيسان صني موديل 2024 

 

  • شاشة داخلية لعرض الوسائط.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • جنوط رياضية وسبويلر خلفي.
  • حساسات ركن خلفية.
  • كاميرا.
  • بلوتوث.
  • لوحدة عدادات ثنائية.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة".
نيسان صني موديل 2024 

الاسعار الرسمية للسيارة نيسان صني موديل 2024 في مصر

 

الفئة الأولى نيسان صني موديل 2024 مانيوال بسعر 485,400 جنيه.

الفئة الثانية نيسان صني موديل 2024 أوتوماتيك بسعر 516,500 جنيه.

الفئة الثالثة نيسان صني موديل 2024 أوتوماتيك بسعر 537,000 جنيه.      

الفئة الرابعة نيسان صني موديل 2024 أوتوماتيك بسعر 551,000 جنيه.

نيسان صني موديل 2024 
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