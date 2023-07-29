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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اخبار الفن | نانسي عجرم تشعل حفل العلمين .. محمد هنيدي يكشف عن سر "مرعي البريمو"

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

 

بالهوت شورت.. نانسي عجرم تشعل سماء العلمين الجديدة

 

صعدت منذ قليل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء فقرتها الغنائية ضمن حفل مهرجان العلمين الجديدة.

وصعدت نانسي وسط تصفيق حاد من جمهورها الذي تفاعل معها على أنغام مجموعة كبيرة من أغانيها.

 


محمد هنيدي : سأقدم فيلم عن إمبابة .. ومرعي البريمو شخصية حقيقة

 

حل الفنان محمد هنيدي ضيف علي برنامج ضيفي مع الإعلامي معتز الدمرداش ، والذي يذاع علي قناة الشرق الفضائية ، حيث كشف عن العديد من كواليس حياته الفنية . 

وصرح محمد هنيدي عن اعتزامه تقديم فيلم عن منطقة إمبابة وسوف يقوم بتصويره هناك ، مؤكدا انه طب يقيم هناك حتي تقديمه مسلسل البخيل وأنا.

 

أوس أوس: تعليقات أصحابي على شكلي مش تنمر .. وأتسرقت لما فتحت كافيه

 

حل الفنان أوس أوس ضيفا علي برنامج تفاعلكم ، والذي يعرض علي قناة العربية ، حيث كشف العديد من التفاصيل عن حياته الشخصية والفنية . 

واوضح أوس أوس ان مسلسل اثنين في الصندوق ، والذي سبق وان قدمه وعرض خلال شهر رمضان منذ عدة سنوات من اقرب الاعمال الي قلبه . 

 

 

بعد خطوبة استمرت 19 عاما .. زواج الممثلة ميشيل يوه

 

أعلنت الماليزية ميشيل يوه عن زواجها من خطيبها بعد فترة خطوبة استمرت لمدة 19 عاما، منذ ان تمت خطوبتهما عام 2004 ، بعدما تقدم لها زوجها الحالي عقب شهر من معرفتهما . 

 

مستر أكس يتصدر السينمات السعودية.. ويزيح " البعبع " من الصدارة

 

تمكن فيلم مستر أكس من تصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية في اول أسبوع لعرضه هناك ، ليحتل المركز الاول ضمن الاعمال المصرية التي تعرض هناك . 

وأزاح فيلم مستر أكس فيلم البعبع من الصدارة بعدما كان يتصدر شباك التذاكر في السعودية خلال الأسابيع الماضية. 

 


المهن التمثيلية ترد علي أزمة النقاد مع المهرجان القومي للمسرح المصري

 

رد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ علي ما أثير مؤخرا حول أزمة نشبت بين النقاد الفنيين في مصر؛ والمهرجان القومي للمسرح في دورته الجديدة التي تحمل اسم الزعيم عادل امام.

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