بعد خطوبة استمرت 19 عاما .. زواج الممثلة ميشيل يوه

أعلنت الماليزية ميشيل يوه عن زواجها من خطيبها بعد فترة خطوبة استمرت لمدة 19 عاما، منذ ان تمت خطوبتهما عام 2004 ، بعدما تقدم لها زوجها الحالي عقب شهر من معرفتهما .

حفل زفاف الماليزية ميشيل يوه تم في مدينة جنيف ليلة أمس .

وكانت قد دخلت الممثلة الماليزية ميشيل يوه التاريخ، بعد حصولها على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة لتكون أول آسيوية تحصد هذا التكريم، وسط حفاوة كبيرة من زملائها بهوليوود.

ميشيل يوه التي تبلغ من العمر 60 عاما، تحظى بمكانة عالية في قارة آسيا، وتعد من الأعلى أجرا، ولكنها لم تحظ يوما بفرصة حقيقية في هوليوود.

لعبت ميشيل يوه دور إيفيلين وانج، سيدة من أصل أسيوي، هاجرت إلى أمريكا برفقة زوجها، وامتلكلا سويا مغسلة ملابس، وذهبت لمصلحة الضرائب لتقنين أوضاعهما، لتتعرض لموقف غريب، بعد مهاجمة أشخاص من عوالم وأكوان أخرى للأرض، ودفعوها لاتخاذ خيارات صعبة لإنقاذ العالم.

فازت ميشيل يوه وهي منتجة وممثلة، بجائزة الساج وجولدن جلوب كأفضل ممثلة عن فيلم Everything Everywhere All at Once، ومنحتها أصولها وفيلمها القوي فرصة لمنافسة كيت بلانشيت على لقبها المضمون.