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بيان عاجل للرعاية الصحية بعد تعدي فرد أمن على مواطن بسلاح أبيض في المجمع الطبي بالإسماعيلية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيان عاجل للرعاية الصحية بعد تعدي فرد أمن على مواطن بسلاح أبيض في المجمع الطبي بالإسماعيلية

الهيئو العامة للرعاية الصحية
الهيئو العامة للرعاية الصحية
الإسماعيلية انجي هيبة

تابعت الهيئة العامة للرعاية الصحية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن واقعة اعتداء أحد أفراد الأمن بالمجمع الطبي بالإسماعيلية على أحد المترددين على المجمع.

وتؤكد الهيئة أن فرد الأمن المشار إليه لا يتبعها وظيفيًا، وإنما يتبع الشركة المتعاقدة لتقديم خدمات الأمن والحراسة بالمجمع الطبي.

وفور وقوع الواقعة، وجهت الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي شملت استبعاد فرد الأمن من موقع العمل وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات التعاقدية والقانونية حيال الشركة المتعاقدة، وذلك وفقًا لأحكام التعاقد وكراسة الشروط والمواصفات الفنية، بما يكفل حماية حقوق الهيئة والحفاظ على سمعتها وضمان حقوق المترددين على المنشآت الصحية التابعة لها. 


وتهيب الهيئة العامة للرعاية الصحية بجميع المواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية للهيئة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتؤكد الهيئة التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والمساءلة، وأنها ستعلن للرأي العام عن جميع الإجراءات النهائية التي تم اتخاذها في هذه الواقعة فور الانتهاء من التحقيقات والإجراءات القانونية ذات الصلة، وذلك بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وترسيخ الثقة في منظومة الرعاية الصحية. 

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