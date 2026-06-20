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مسؤول عسكري أمريكي : لا مؤشرات لتحركات إيرانية تدل على إغلاق مضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول عسكري أمريكي : لا مؤشرات لتحركات إيرانية تدل على إغلاق مضيق هرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
القسم الخارجي

أكد مسؤول عسكري أميركي أن الجيش الأميركي لم يرصد حتى الآن أي تحركات عسكرية إيرانية تشير إلى تنفيذ فعلي لعملية إغلاق المضيق، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول دفاعي أميركي رفيع قوله إن الأجهزة العسكرية الأميركية تتابع الوضع عن كثب، إلا أن المراقبة الميدانية والاستخباراتية لم تكشف عن مؤشرات عملياتية تدل على أن طهران بدأت إجراءات عسكرية فعلية لتعطيل حركة الملاحة في المضيق. ويأتي هذا التصريح في وقت أعلنت فيه إيران إغلاق المضيق رداً على ما وصفته بانتهاكات لاتفاقات التهدئة والتطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة.

ويُعد مضيق هرمز ممراً حيوياً للتجارة العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج إلى الأسواق الدولية. لذلك فإن أي تهديد لحركة الملاحة فيه يثير مخاوف واسعة بشأن استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وتزامنت التصريحات الأميركية مع تقارير إعلامية تحدثت عن تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل في الساحة اللبنانية، وسط جهود دبلوماسية دولية لاحتواء الموقف ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع. 

وفي هذا السياق، شددت واشنطن على أنها تراقب التطورات البحرية والأمنية في الخليج بشكل مستمر، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة الدولية.

ويمثل الفارق بين الإعلان السياسي والإجراءات العسكرية الفعلية عاملاً أساسياً في تقييم مستوى المخاطر. فإغلاق مضيق هرمز يتطلب ترتيبات عسكرية معقدة تشمل نشر قوات بحرية أو ألغام أو اتخاذ تدابير ميدانية يمكن رصدها عبر وسائل الاستطلاع المختلفة، وهو ما تقول الولايات المتحدة إنها لم تلاحظه حتى الآن.

وفي المقابل، تواصل الأطراف الدولية متابعة التطورات بحذر، نظراً لما قد يترتب على أي تصعيد في المضيق من تداعيات اقتصادية وأمنية واسعة النطاق. 

وبينما تؤكد إيران موقفها السياسي، تتمسك واشنطن بتقديرها الحالي القائم على غياب الأدلة العسكرية التي تشير إلى إغلاق فعلي للممر المائي الاستراتيجي، مع استمرار المراقبة والاستعداد للتعامل مع أي مستجدات محتملة.
 

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