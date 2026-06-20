تنفيذا لتوجيهات الإمام الأكبر.. الأزهر يطلق خطة لتوزيع المصاحف على الكتاتيب بالمحافظات

أطلق قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف خطة لتوزيع المصاحف لمكاتب تحفيظ القرآن الكريم (الكتاتيب) على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بدعم مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر وتعزيز دورها في خدمة كتاب الله تعالى، وذلك في إطار الاستعداد للأنشطة الصيفية التي تشهد إقبالا على الكتاتيب وحلقات التحفيظ بمختلف المحافظات.

وتنفذ الخطة برئاسة الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتحت إشراف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، والتي انطلقت أعمالها اليوم السبت من محافظة الأقصر، على أن تتواصل غدا بمحافظة قنا، ثم تمتد يوم الاثنين إلى محافظتي سوهاج وأسيوط، والمنيا، استعداد لاستكمال باقي المحافظات، ضمن خطة تستهدف مكاتب التحفيظ الخاصعة لإشراف الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، بما يضمن توفير المصاحف اللازمة للدارسين وحلقات التحفيظ.

توزيع المصاحف على حفظة القرآن

وأشرف على أعمال التوزيع الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، لضمان تنفيذ الخطة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة ووصول المصاحف إلى المكاتب المستحقة، وأوضح أن عملية التوزيع تتم بناء على حصر للاحتياجات الفعلية بالمحافظات، بما يسهم في تلبية احتياجات حلقات التحفيظ والدروس القرآنية.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، أن هذه الخطة تأتي ضمن استراتيجية الأزهر للعناية بالقرآن الكريم وأهله، ودعم مكاتب التحفيظ التابعة له في مختلف المحافظات، بما يعزز دورها في إعداد أجيال متمسكة بكتاب الله تعالى، تستلهم قيمه في سلوكها وتعاملاتها، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيا واستقرارا.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن القطاع يولي عناية خاصة بالأنشطة الصيفية لما تمثله من فرصة مهمة لاستثمار أوقات النشء والشباب في حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه وآدابه، وغرس القيم الأخلاقية والوطنية المستمدة من تعاليمه، وأن مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر تساهم بدور مهم في تحقيق هذه الغاية التي نسعى جميعا من أجلها.