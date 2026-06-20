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ياسمينا العبد تبدأ تصوير فيلمها ممسوس مع عمر رزيق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمينا العبد تبدأ تصوير فيلمها ممسوس مع عمر رزيق

الفنانة ياسمينا العبد
الفنانة ياسمينا العبد
أوركيد سامي

تبدأ النجمة ياسمينا العبد تصوير فيلمها ممسوس، ويضم العمل عدد كبير من النجوم الشباب، ياسمينا العبد، عمر رزيق، يوسف رأفت، تارا عبود، عبد الرحمن محمد، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج محمد نصار، صلاح الجهيني.

وتنتظر ياسمينا العبد عرض فيلمها كان ياما كان مع الفنان نور النبوي في السينمات، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد.
 

وفي سياق آخر، تألقت ياسمينا العبد على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بدورته ٧٨ 

وفي الوقت الحالي، تقوم ياسمينا العبد بتصوير دورها في مسلسل الأمير مع النجم أحمد عز والمخرج ستيفن هوبكنز، برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، كما تشارك في بطولة مسلسل سفاح القاهرة الجديدة، من بطولة أمير المصري وتأليف إنجي أبو السعود وإخراج هادي الباجوري.

كما انتهت ياسمينا من تصوير مسلسل ابن النصابة الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: كندة علوش، انتصار، ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، وعدد من الفنانين الآخرين. المسلسل من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.


ويعد أحدث أعمال ياسمينا العبد مسلسل ميد ترم، الذي يعتبر أول بطولة درامية مطلقة لها، وشاركها البطولة يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، إخراج مريم الباجوري.

وفي سياق آخر شاركت ياسمينا العبد في افتتاحية المتحف المصري الكبير، وتلقت اشادات واسعة بادائها وظهورها خلال الاحتفالية. وأعلن الاتحاد الأوروبي في مصر عن اختيار ياسمينا العبد سفيرةً للنوايا الحسنة لمبادرة "فريق أوروبا للأمن المائي والغذائي المتكامل (IWFS)"، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا المياه.

تواصل ياسمينا العبد حصد الجوائز والتكريمات؛ حيث حصلت مؤخرًا على تنوية خاص من لجنة التحكيم لأفضل ممثلة عن فيلم إلى ريما بمهرجان بورسعيد السينمائي، وجائزة أفضل ممثلة شابة من مهرجان كأس إنرجي عن دورها في مسلسل لام شمسية، كما كرّمت في حفل Creative Summit عن نفس الدور، كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة شابة في حفل جوائز الجمهور Dear Guest.

ياسمينا العبد اخبار الفن نجوم الفن

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