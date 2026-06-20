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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب كوت ديفوار يرفع راية التحدي: جئنا للفوز على ألمانيا

كوت ديفوار
كوت ديفوار
قسم الرياضة

علق إيميريس فايي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، على مواجهة ألمانيا، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وقال “فاي”، في تصريحات صحفية: “لم نأتِ لمشاهدة الألمان وهم يلعبون، لقد جئنا لنتغلب عليهم، وجئنا لنحصل على التأهل إلى الدور الثاني، لكن قبل كل شيء، نريد العودة بعد المباراة إلى معسكرنا في فيلادلفيا، ليس فقط بنقاطنا الست؛ بل أيضا بيقين أننا سنتصدر المجموعة”.

وانتظرت كوت ديفوار حتى وقت متأخر من مباراتها الافتتاحية في دور المجموعات، قبل أن يسجل البديل أماد ديالو هدف الفوز في الدقيقة 90 لتنتصر 1-صفر على الإكوادور.

ويسعى المنتخب القادم من غرب أفريقيا الآن إلى بدء مشواره في كأس العالم بفوزين متتاليين لأول مرة.

وعلى الجانب الآخر، سجل 6 لاعبين أهدافاً لألمانيا خلال فوزها الساحق 7-1 على كوراساو التي تشارك في البطولة للمرة الأولى.

تعليق مدرب كوت ديفوار

لكن فاي شدد على أنه لا توجد خطط لتغيير أسلوب لعب الفريق، مؤكداً بدلاً من ذلك على أن فريقه يعمل معاً منذ أكثر من عامين، وأن ثقة لاعبيه بأنفسهم تتزايد.

وأضاف: “لقد تطورنا معاً، ولن نغير ما اعتدنا عليه عشية المباراة. نريد السيطرة على اللقاء، ونريد اللعب وفقاً لنقاط قوتنا، ومحاولة الحد من نقاط ضعفنا. لقد استعددنا لمواجهة ألمانيا كما نستعد لأي مباراة أخرى".

كما رفض فاي، الذي خرج فريقه بشباك نظيفة في ستٍ من آخر 10 مباريات، فكرة أن يتأثر لاعبوه بالسلب لكونهم غير المرشحين للفوز.

واختتم: “لم نكن المرشحين للفوز قبل مباراة الإكوادور أيضاً. دخلنا المباراة بكل قوتنا، وسنواجه فريقاً قوياً السبت. لا نريد التفكير في كوننا المرشحين للفوز، المهم هو الانتصار بالمباراة”.

كوت ديفوار ألمانيا كأس العالم 2026

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