نجم كوت ديفوار: منتخب ألمانيا منظم للغاية.. وجاهزون للمواجهة

علق يان ديوماندي، نجم منتخب كوت ديفوار، على مواجهة ألمانيا، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس العالم.

وقال ديوماندي في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "عندما تلعب ضد ألمانيا تلاحظ انهم منتخب منظم ومنضبط جداً، لا يستسلم ويقاتل حتى النهاية".

وأضاف: "الألمان ملتزمين بمواعيد التدريبات ويتدربون بجدية وتعلمت الكثير منهم داخل الملعب وخارجه".

نجم كوت ديفوار

واختتم: "لديهم لاعبون قادرون على تغيير مجرى المباراة بحركة واحده، على سبيل المثال فلوريان فيرتز، إنه مبدع ويجد الحلول في الثلث الهجومي الأخير وحتى في المساحات الضيقة".